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47-летняя Lama впервые рассказала, почему у нее нет детей

Анна Подгорная
19 ноября 2023, 22:58
Энергию артистка четко распределила между семьей, творчеством и личностным ростом.
певица Лама, Lama
Певица Лама призналась, почему у нее нет детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Украинская звезда двухтысячных Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) была единственным ребенком в семье. Воспитывала ее бабушка, так как родители будущей певицы, также артисты, постоянно были на гастролях. Из-за этого, как утверждает сама Лама, она выросла эгоисткой.

В интервью для Rostyslove Production певица призналась, почему не обзавелась своими детьми - приводить в этот мир новую жизнь, потому что "так принято" ей не хотелось, а острого материнского инстинкта она не испытывала.

"Есть от природы мамы – вся их жизнь в материнстве. В моей творческой жизни у меня не было нужды такой. Я никогда не чувствовала потребности, что мне был нужен ребенок. Это было в 20 лет, потом в 23 кто-то говорит: "Почему у тебя детей нет?". Я думаю: "А реально, надо же дети, у всех есть дети". А потом: "Да нет, я не хочу детей. Почему я должна кого-то слушать? Это же их жизнь, их выбор". И так прошли годы и меня никогда не тянуло", - говорит Дзенькив.

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Ее партнер, с которым Лама в отношениях уже 7 лет, уважает ее выбор. Вместе они воспитывают собаку, а также занимаются самосовершенствованием. Близкие певицы приняли ее решение посвятить себя творчеству, а не детям.

"И так же мой нынешний мужчина, он так же духовно продвинут в этой истории. Нам достаточно собаки. Это же ответственность. Я понимаю, что я творческий человек. Меня хватает, честно говоря, сейчас на себя, на семью, и на собаку. Я не знаю, смогу ли писать песни, смогу ли управлять проектом. Потому что это уже ребенок и нужно полностью жить этой жизнью", - объясняет певица.

Ранее стало известно, кто победил на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2023, который состоялся в ночь на 19 ноября, и как выступила Мисс Украина Вселенная-2023 Ангелина Усанова.

Также 18-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта отреклась от отца - Захара Марли поступила в университет под фамилией матери, а не под двойной, как была записана в документах при усыновлении.

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