Мисс Вселенная-2023: кто победил и место Украины на конкурсе

86 красивейших женщин мира собрались на одной сцене, чтобы устроить зрителям праздник изысканности, сестринства и обворожительности.

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Кто победил на конкурсе Мисс Вселенная-2023? / instagram.com/missuniverse

В ночь на 19 ноября в Сальвадоре состоялся финал 72-го международного конкурса красоты Мисс Вселенная. По результатам голосования зрителей и профессионального жюри победительницу выбирали из 86 представительниц различных стран.

Так в в тройку суперфиналисток вошли Мисс Таиланда, Мисс Австралии и Мисс Никарагуа. Заветную корону получила Шейннис Паласиос - 23-летняя активистка в вопросах ментального здоровья и аудиовизуальный продюсер из Никарагуа. Новость об этом появилась на официальной странице конкурса в Instagram.

Первой вице-мисс в 2023 году стала Мисс Таиланд Аннтония Порсильд. Корону победительнице вручала Мисс Вселенная-2022 из США Р'Бони Габриэль.

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Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная-2023 Ангелина Усанова достойно представила нашу страну, однако не вошла в топ-20 соревнования. Впрочем, девушка с достоинством восприняла эту новость, так как заняла место в топ-10 в номинации Voice of Change, в котором конкурсантки представляли социально значимые проблемы, которыми они занимаются.

Шейннис Паласиос - Мисс Вселенная-2023 / instagram.com/missuniverse

Ранее стало известно, что телеведущая 1+1 Наталья Островская стала мамой. Не помня себя от счастья, она уже раскрыла пол ребенка и показала его первые фото из роддома.

Также пополнение ожидается в семье предателей Украины - кума директора страны на болотах Виктора Медведчука и его супруги, ведущей Оксаны Марченко.

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