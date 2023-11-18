Телеведущая Наталья Островская стала мамой и показала фото малыша

Островская поделилась свежим фото на своей странице в Instagram.

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Наталья Островская родила девочку / Коллаж Главред, фото Instagram/nataliostrovska

Журналистка 1+1 и ведущая "Єдиного марафону новин" Наталья Островская впервые стала мамой.

Радостной новостью телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

'Наша вселенная', - подписала свое фото знаменитость.

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Также она выложила маленькую ручку с биркой. На ней указан вес и рост маленькой украинки, а также то, что родилась девочка.

Сама телеведущая написала, что очень благодарна команде врачей, которые сделали все, чтобы день родов хотелось повторить.

Наталья Островская впервые стала мамой / Скриншот Instagram/nataliostrovska

Напомним, ранее жена Иракли Макацария Лиза Чичуа приоткрыла завесу тайны и показала, как сейчас выглядит их первенец. Молодая мама показала любимое место их сына - детскую качалку, в которой тот любит отдыхать.

Ранее также Тимур и Инна Мирошниченко усыновили двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем. Родители охотно делятся подробностями из жизни семьи, в которой появился такой особенный ребенок.

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