Телеведущая Наталья Островская стала мамой и показала фото малыша

Журналистка 1+1 и ведущая "Єдиного марафону новин" Наталья Островская впервые стала мамой.
Радостной новостью телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
'Наша вселенная', - подписала свое фото знаменитость.
Также она выложила маленькую ручку с биркой. На ней указан вес и рост маленькой украинки, а также то, что родилась девочка.
Сама телеведущая написала, что очень благодарна команде врачей, которые сделали все, чтобы день родов хотелось повторить.
Напомним, ранее жена Иракли Макацария Лиза Чичуа приоткрыла завесу тайны и показала, как сейчас выглядит их первенец. Молодая мама показала любимое место их сына - детскую качалку, в которой тот любит отдыхать.
Ранее также Тимур и Инна Мирошниченко усыновили двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем. Родители охотно делятся подробностями из жизни семьи, в которой появился такой особенный ребенок.
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