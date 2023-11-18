У предателей Медведчука и Марченко будет пополнение в семье

Невестка бывшей украинской телеведущей Оксаны Марченко и предателя Украины - Виктора Медведчука Екатерина беременна вторым ребенком.
На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой хорошо виден беременный живот. На фото она позирует в светлом платье "плиссе", которое прекрасно подчеркивает беременный живот.
Отметим, что беглое семейство, благодаря которым, в частности, в Украине идет война, проживает в террористической Москве.
Как известно, невестка Марченко уже воспитывает сына Виктора, которого она родила в 2021 году от Богдана Марченко. Ребенка назвали в честь беглого Медведчука.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, чем занимается невестка предателя Украины и беглеца - Виктора Медведчука и его опозорившейся на весь мир жены - Оксаны Марченко.
Ранее также украинский телеведущий Игорь Кондратюк, который был ведущим украинских проектов "Х-фактор" и "Украина має талант" рассказал о том, как жена украинского предателя и коллаборанта Виктора Медведчука Оксана Марченко, уже тогда вела подрывную деятельность в Украине.
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