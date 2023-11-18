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Скандал в звездном семействе: 18-летняя дочь Джоли и Питта отреклась от отца.

Дмитрий Видоменко
18 ноября 2023, 19:57
Приемная дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта – 18-летняя Захара – поступила в колледж под фамилией матери.
Питт, Джоли
18-летняя Захара, приемная дочь Джоли и Питта, теперь использует только фамилию матери / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Одна из приемных детей легендарных голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта – 18-летняя Захара – вступила в колледж Спелман (Атланта, штат Джорджия) и поступила в женское общество "Альфа Каппа Альфа". Представляясь, она назвалась Захарой Марли Джоли, хотя раньше имела двойную фамилию ‒ Джоли-Питт. Видео с церемонии появилось в Instagram.

Таким образом она публично отреклась от своего приемного отца Брэда Питта, который много лет назад со скандалом развелся с Джоли.

Юная Захара устроила целое шоу, танцуя и эмоционально жестикулируя под крики толпы. То, что студентка не вспомнила узнаваемую фамилию отца, для многих стало подтверждением слухов о ее злости на Брэда Питта.

видео дня

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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Анджелина Джоли Брэд Питт новости шоу бизнеса
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