Саша Бо родила девочку и показала фото новорожденной

Украинская блогер-миллионница из Ивано-Франковска Саша Бо родила долгожданную девочку, которую назвали Верой.
Блогерша поделилась фото новорожденной дочери в Instagram. "Наша Верочка", - подписала она фото в социальной сети.
видео дня
Она также отметила, что девочка родилась в девять часов вечера. Малышка оказалась крошкой, 49 сантиметров.
Ее подписчики и коллеги стали поздравлять молодую маму с пополнением. Почти все они сошлись во мнении, что дети - это самое большое счастье.
Напомним, ранее Саша Бо заявила, что больше не может скрывать важную новость - инфлюэнсер ожидает третьего ребенка. Для человека, чья жизнь у аудитории, как на ладони, маскировать деликатное положение - сложное задание.
Напомним, что Лилия Ребрик беременна третьим ребенком. Вместе со своим мужем и хореографом Андреем Диким, телеведущая сообщила, что беременна третьим ребенком. Радостной новостью она поделилась в Instagram.
Вас также может заинтересовать:
- Блогерша Парфильева родила своего первого ребенка
- 41-летняя звезда тенниса родила второго ребенка
- Путинистка Канделаки похвасталась ребенком, которого ей родила другая женщина