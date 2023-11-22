Саша Бо родила девочку и показала фото новорожденной

Блогерша и ее муж стали родителями в третий раз.

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Саша Бо стала мамою в третий раз/ колаж: Главред, фото: instagram/sashaabo

Украинская блогер-миллионница из Ивано-Франковска Саша Бо родила долгожданную девочку, которую назвали Верой.

Блогерша поделилась фото новорожденной дочери в Instagram. "Наша Верочка", - подписала она фото в социальной сети.

Она также отметила, что девочка родилась в девять часов вечера. Малышка оказалась крошкой, 49 сантиметров.

Ее подписчики и коллеги стали поздравлять молодую маму с пополнением. Почти все они сошлись во мнении, что дети - это самое большое счастье.

Напомним, ранее Саша Бо заявила, что больше не может скрывать важную новость - инфлюэнсер ожидает третьего ребенка. Для человека, чья жизнь у аудитории, как на ладони, маскировать деликатное положение - сложное задание.

Напомним, что Лилия Ребрик беременна третьим ребенком. Вместе со своим мужем и хореографом Андреем Диким, телеведущая сообщила, что беременна третьим ребенком. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

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