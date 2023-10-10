Лилия Ребрик беременна третьим ребенком

Телеведущая Лилия Ребрик поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

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Лилия Ребрик и Андрей Дикий станут родителями в третий раз, коллаж Главред, фото Лилии Ребрик из Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

Вместе со своим супругом и хореографом Андреем Диким, телеведущая сообщила, что беременна третьим ребенком. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Instagram.

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем – жизнь. Новая жизнь!" - подписала свое фото она.

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На фото - беременная фотосессия Лилии Ребрик с Андреем Диким:

Напомним, ранее Лилия Ребрик натолкнулась на сокрушительную критику за "неподобающий" внешний вид. Артистка провела домашний эфир со специальным гостем, однако зрители, похоже, пропустили важную тему мимо ушей. Все, на чем было сконцентрировано их внимание - это темные круги под глазами Ребрик. Ее буквально засыпали нетактичными комментариями о том, что эти синяки выглядят ужасно, и негоже публично личности являть миру такое лицо.

Ранее также Ребрик опубликовала оригинальный портрет - фрагмент фотосессии, на котором она заставила своих поклонников посмотреть на себя совершенно под другим углом. На снимке ведущая - воплощение силы, стойкости и нерушимости.

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