Скандальная блогерша Саша Бо объявила о третей беременности

Вопреки собственному мнению о безответственности рождения ребенка во время войны, Саша Бо планирует подарить малыша новому мужу.

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Саша Бо со вторым мужем Платоном и сыновьями Евгением и Даниилом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sashaabo

Украинская блогерша Саша Бо заявила, что больше не может скрывать важную новость - инфлюэнсер ожидает третьего ребенка. Для человека, чья жизнь у аудитории, как на ладони, маскировать деликатное положение - сложное задание.

На своей странице в Instagram Бо опубликовала ролик, на котором стоит в черном комбинезоне лицом к камере. Когда она повернулась в профиль, стало заметно, что ее животик округлился. Блогерша получила массу поздравлений с беременностью от поклонников и коллег.

Для Саши Бо и ее второго супруга, врача-стоматолога Платона Тарнавского, это будет первый совместный ребенок. Пара начала отношения в начале 2022 года, а в сентябре - официально сочеталась браком.

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У блогерши есть еще двое детей от предыдущего брака с Игорем Пустовитом - Даниил и Евгений. С отцом мальчиков Бо со скандалом развелась в декабре 2021 года, но разделяет над ними опеку.

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