'Лучше бы на ВСУ': блогерша Саша Бо нарвалась на гневную критику из-за розыгрыша дорогого авто

Франковская блогерша-миллионница Саша Бо нарвалась на критику в социальных сетях из-за розыгрыша дорогого автомобиля.

https://stars.glavred.info/krashche-b-na-zsu-blogerka-sasha-bo-narvalasya-na-gnivnu-kritiku-cherez-rozigrash-dorogogo-avto-10472446.html Ссылка скопирована

Сашу Бо захейтили за розыгрыш автомобиля / коллаж: Главред, скриншот: instagram.com/sashaabo

На своей странице в Instagram Саша Бо объявила розыгрыш авто. Кстати, машина принадлежит ее второму мужу, стоматологу Платону Тарнавскому. Блогерша решила во время войны разыграть дорогое авто Nissan. Для участия она предлагает подписаться на 96 спонсоров, среди которых, как оказалось, есть скандальные лица.

"Я давно этого не делала, но время пришло сделать вам приятное. На правах жены объявляю, что я подарю автомобиль своего мужа. Nissan из салона, не битый не крашеный, в отличном состоянии, один владелец. Скоро подарю его вам", - сообщила Саша Бо у себя в Instagram.

Некоторые подписчики блогерши не оценили этот розыгрыш. Большинство пользователей раскритиковали список спонсоров, на которых должны были подписаться участники. Среди спонсоров оказались много русскоязычных блогеров и даже скандальная экс-замглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова, которую обвиняют в хищении гуманитарки.

видео дня

Многие подписчики высказали свое мнение, что лучше бы Саша бо отдала машину бойцам ВСУ, или вместе со спонсорами помогла собрать средства на приобретение необходимого на фронт.

Подписчики возмущены розыгрышем авто от Саши Бо / скриншот: instagram.com/sashaabo/

Саша Бо разыгрывает дорогой автомобиль / скриншот: instagram.com/sashaabo

Напомним, что Каменских захейтили за розыгрыш люкс-авто и дорогого смартфона. Артистка Настя Каменских нарвалась на гнев собственных подписчиков. Подписчики разозлились на певицу и даже упрекнули ее в том, что она могла бы и больше отдать на ВСУ.

Бывший "холостяк" Алекс Топольский пропал и не выходит на связь. Главный герой 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский уже месяц не выходит на связь с фолловерами. незадолго перед пропажей Топольский познакомил фолловеров со своей новой возлюбленной.

Больше интересных новостей: