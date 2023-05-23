'Саня, ты в порядке?': экс-'холостяк' Алекс Топольский пропал и не выходит на связь

Блогер и коммерсант из США Алекс Топольский (он же участник одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк") внезапно исчез с радаров поклонников и не выходит на связь во всех соцсетях. Причем в своем последнем на сегодняшний день в Instagram он ничего не говорит о своем будущем исчезновении.
Более того, незадолго перед пропажей Топольский познакомил фолловеров со своей новой возлюбленной.
Причем до своего исчезновения он активно вел блог, делился советами и зарабатывал на рекламе. Потому-то временно заброшенная страница со 120 тысячами фолловеров очень удивила поклонников Топольского.
К слову, блогер пропал не только из Instagram, но и из других соцсетей. К примеру, последний пост в Telegram "холостяка" появился 28 апреля и в нем была подборка фильмов. А страница в TikTok украинца также неактивна с апреля.
"Где пропал Алекс?", "Алекс, мы волнуемся! Куда ты пропал", "Саня, Ты в порядке? Ты скажи нам- ты в порядке, Саня?", − написали они.
Напомним, ранее стало известно, что роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон вышел на новый уровень - близкое окружение пары утверждает, что они всерьез планируют завести общего ребенка.
Также 64-летняя Мадонна подтвердила роман с 29-летним боксером и тренером ее детей Джошем Поппером.
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