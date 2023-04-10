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"Надеюсь, не украдут": Топольский впервые показал свою девушку

Алена Кюпели
10 апреля 2023, 15:54 обновлено 10 апреля, 16:00
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Холостяк активно развивает свой Instagram, так что интрига вокруг персоны его девушки вполне оправдана.
Александр_Топольский
Александр_Топольский

Бизнесмен и главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Алекс Топольский наконец-то отважился полностью показать, как выглядит его новая девушка, с которой он строит отношения.

Соответствующими сториз Топольский поделился на своей странице в Instagram. Мужчина "интриговал" подписчиков, повышая активность своего аккаунта, но все же продемонстрировал новую пассию.

Он также предложил пользователям сессию вопросов-ответов про себя любимого. Так его фоловеры должны спросить холостяка о том, за что его полюбили, что больше всего нравится и так далее. То есть ответы на вопрос будут полностью состоять из комплиментов Топольскому.

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Девушка Топольского
Девушка Топольского / Instagram

Выложив фото девушки, Топольский предупредил всех, что она - нереальная красотка, а также заволновался, не украдут ли ее.

Девушка Топольского
Девушка Топольского / Instagram

Напомним, ранее украинская модель и победительница развлекательного шоу "Холостяк" Катерина Лозовицкая, которая не долго встречалась с главным героем шоу Алексом Топольским, наконец-то решилась рассказать правду о расставании пары.

По словам Лозовицкой, "откровения" Топольского относительно самой Кати, буквально повергло ее в шок. В частности, она имеет ввиду причину расставания пары, которую озвучил сам Топольский. Несколько недель назад, ему пришлось признаться, что отношения с Катей закончены, потому как она "поверхностная".

Ранее также участница последнего, двенадцатого сезона романтического шоу "Холостяк" Аделина Дели сообщила радостную новость. Оказалось, что девушка, которая совсем недавно боролась за сердце "Холостяка" Алекса Топольского беременна. Фото с округлым животом она поделилась на своей странице в Instagram.

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