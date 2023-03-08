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Слишком глубокие поцелуи: Мадонна подтвердила роман с молодым боксером

8 марта 2023, 18:25
35 лет разницы не мешают возлюбленным со всей страстью наслаждаться обществом друг друга.
Мадонна
Мадонна поцелуем по-французски подтвердила роман с Джошем Поппером / instagram.com/madonna

64-летняя поп-дива Мадонна не может и дня прожить без эпатажа - эта ее особенность укоренилась в певице, едва она стала знаменитой. Мадж всегда была очень откровенна с фанатами, и эта откровенность вызывала у общественности диаметрально противоположные чувства - от преданного восторга до отвращения.

Тем не менее сложно отрицать, что к провокациям у артистки настоящий талант. Важным элементом ее образа всегда была бурная личная жизнь, в подробности которой она охотно всех посвящала. Ничего не изменилось в жизни Мадонны и когда она вступила в свой элегантный возраст.

К примеру, недавно певица подтвердила роман с 29-летним профессиональным боксером Джошем Поппером, с которым начала встречаться практически сразу после расставания с 23-летним манекенщиком. И сделала свое признание Мадонна в свойственном ей стиле.

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На странице певицы в Instagram появилась серия снимков, на которых она позирует в мрачном костюме оверсайз и кружевной балаклаве. На одном из кадров появился мужчина, также в балаклаве, который страстно целует Мадонну в губы.

Поклонники Мадж тут же признали в таинственном незнакомце Поппера. К слову, его артистка встретила, когда он начал тренировать одного из ее детей.

Мадонна, Джош Поппер
Мадонна поцелуем по-французски подтвердила роман с Джошем Поппером / instagram.com/madonna

Ранее стало известно, что британская поп-дива Адель второй раз собралась под венец - на концерте ее заметили с крупным кольцом на безымянном пальце. Певица состоит в длительных отношениях со спортивным агентом Ричем Полом.

Также впервые о романтических отношениях рассказал украинский ведущий Алексей Суханов - 50-летний шоумен признался, что его вторая половинка заставляет его задуматься о семье.

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