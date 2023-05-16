УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Каменских захейтили за розыгрыш люкс-авто и дорогого смартфона

Алена Кюпели
16 мая 2023, 17:57 обновлено 16 мая, 18:02
8
Артистка Настя Каменских нарвалась на гнев собственных подписчиков.
Настя Каменских
Настя Каменских / Фото Главред. Коллаж Instagram

Украинская певица Анастасия Каменских попала в скандал. Все разгорелось во время того, как она решила объявить конкурс на своей странице в Instagram, где за подписку предложила выиграть автомобиль класса люкс, а также последний айфон.

Условия розыгрыша были как обычно, стандартными. Нужно было подписаться на "друзей-спонсоров" Каменских и выполнить ряд требований, среди которых перепосты, подписки и т.д.

"Мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-то из вас получит этот невероятный автомобиль Infiniti, а донат 100 000 грн я отправлю на авто для наших защитников, который мы открыли в рамках тура "Я – Украина", – написала звезда.

видео дня

Скриншот поста Каменских
Скриншот поста Каменских / Instagram

Настя Каменских
Реклама

Главное за день

Подготовка пилотов вот-вот начнется: Мельник сказал, когда Украина получит F-16

Подготовка пилотов вот-вот начнется: Мельник сказал, когда Украина получит F-16

17:38 Украина
ВСУ идут вперед под Бахмутом: освобождено 20 квадратных километров территорий

ВСУ идут вперед под Бахмутом: освобождено 20 квадратных километров территорий

17:11 Украина
Через 3-6 месяцев Киев получит F-16, пилоты РФ будут держаться подальше от границ Украины - Мельник

Через 3-6 месяцев Киев получит F-16, пилоты РФ будут держаться подальше от границ Украины - Мельник

16:05 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

18:06

"Что мадам несет": россияне набросились на Винер из-за заявления о бомжах и запрете выступать на ОИ

17:58

Нужно ли мыть сало: неожиданный ответ изумит опытных гурманов

17:57

Каменских захейтили за розыгрыш люкс-авто и дорогого смартфона

17:47

"Мы больше не встречаемся!": 36-летняя звезда Женского Квартала впервые выходит замуж

17:38

Подготовка пилотов вот-вот начнется: Мельник сказал, когда Украина получит F-16

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:29

Минобороны РФ опозорилось заявлением об "уничтожении" PatriotВидео

17:29

У Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков - БудановВидео

17:18

Группа Kalush Orchestra встретилась со звездой Голливуда: Шварценеггер пригласил на свой саммит

17:13

Как сирень влияет на человека: неожиданные лечебные свойства любимого цветка

Реклама
17:11

ВСУ идут вперед под Бахмутом: освобождено 20 квадратных километров территорий

16:54

Эктор Хименес-Браво объявил об уходе из "Мастер Шеф", и показал нового ведущего

16:53

Можно ли каждый день пить чай с мятой: факты о популярном напитке поразят

16:38

Онлайн из гнезда аиста: на Полтавщине запустили уникальный проект в нацпаркеВидео

16:16

Что нельзя подарить на новоселье: 4 предмета, которые испортят жизнь

16:12

Сколько подков можно вешать дома: почему большинство неправильно использует талисман на счастье

16:05

Через 3-6 месяцев Киев получит F-16, пилоты РФ будут держаться подальше от границ Украины - МельникЭксклюзив

16:01

Лукашенко "воюет" со старшими сыновьями: эксперт раскрыл сценарий переворота в БеларусиВидео

15:51

Ворвется мощная гроза: синоптики предупредили об атаке сильных ливнейВидео

15:40

Исчезнут накипь и запахи: 3 идеальных способа, как почистить стиральную машину для профилактики

15:13

В России закатили истерику из-за поступка Сердючки на Евровидении: угрожают возмездием

Реклама
15:09

Будут золотистыми и хрустящими: 3 простых рецепта невероятных куриных крылышекВидео

15:07

1 лимон творит чудеса: что будет, если положить его в микроволновку

15:07

Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметыВидео

14:44

Зарплата почти 3 миллиона и скромные квартиры: "погоревший" на огромной взятке судья Князев задержанФотоВидео

14:33

Зачем класть уголь в холодильник: удивительный лайфхак опытных домохозяек

14:26

Ударные БПЛА от Favbet помогли уничтожить 35 единиц бронетехники, - военные реклама

14:26

Дроны напечатают на 3D-принтере: СМИ узнали о дальнобойных британских БПЛА для Украины

14:20

Обозвал Францию "старой девкой": Медведев истерит из-за слов Макрона о "геополитическом поражении РФ"

14:18

Бритни Спирс поколотила мужа и выгнала его из дома - драку разнимали охранники

14:01

Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной: 3 лучших удобрения

13:37

"Путина может убить только один человек": Пионтковский назвал имя и два сценария

13:33

Победительница Холостяка беременна во второй раз

13:33

Столица под угрозой: с начала мая россияне 8 раз массово атаковали ракетами КиевВидео

13:14

"Поприветствовали" посланника Китая: у Зеленского высказались насчет удара РФ по Киеву

13:09

Как правильно заморозить творог: 3 главных правила сохранения продукта

13:08

Зачем делают отверстие в боку коровы и засовывают туда руки

12:30

Лишь 50% людей способны решить головоломку: нужно за 15 секунд найти очки среди горы инструментов

12:30

Взрывом разнесло здание ФСБ: в Курской области ранены пятеро пограничников РФ

12:18

Как сейчас выглядит Меган Маркл, которая прячется от британской королевской семьи

12:11

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке: ВСУ наступают уже 3 дняВидео

Реклама
12:10

Языковой скандал вспыхнул в Киеве: проректор с угрозами выгнал студентку, которая против русского языка

11:59

Гороскоп на завтра 17 мая 2023: Стрельцам – напряжение в отношениях, Тельцам – плохая новостьВидео

11:51

Вопреки логике: почему люди пьют чай в жару

11:49

В одном из кафе Крыма жене оккупанта не дали спеть гимн РФ: россиянка устроила истерикуВидео

11:26

В ВСУ сформируют 4 эскадрильи: Украина планирует получить 50 истребителей F-16

11:14

Мишина и Воронова влипли в скандал из-за публикаций работы ПВО

10:58

Тактический успех ВСУ в Бахмуте: защитники Украины стабилизировали фланги - разведка Британии

10:50

Почему нельзя прислонятся к окну и надевать шорты в самолет: бортпроводник назвал причину

10:45

Россияне пошли ва-банк с Кинжалами и опозорилисьмнение

10:45

ПВО меняет позиции после пусков: Игнат раскрыл детали ночной ракетной атаки РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять