Каменских захейтили за розыгрыш люкс-авто и дорогого смартфона

Артистка Настя Каменских нарвалась на гнев собственных подписчиков.

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Настя Каменских / Фото Главред. Коллаж Instagram

Украинская певица Анастасия Каменских попала в скандал. Все разгорелось во время того, как она решила объявить конкурс на своей странице в Instagram, где за подписку предложила выиграть автомобиль класса люкс, а также последний айфон.

Условия розыгрыша были как обычно, стандартными. Нужно было подписаться на "друзей-спонсоров" Каменских и выполнить ряд требований, среди которых перепосты, подписки и т.д.

"Мы вместе с организаторами решили устроить благотворительный конкурс, в котором кто-то из вас получит этот невероятный автомобиль Infiniti, а донат 100 000 грн я отправлю на авто для наших защитников, который мы открыли в рамках тура "Я – Украина", – написала звезда.

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