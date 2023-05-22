Блогерша на фестивале в Каннах облилась 'кровью' в поддержку Украины: охрана выгнала ее

Украинская блогерша напомнила всему миру, что в нашей стране продолжается кровопролитная и полномасштабная война.

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В Каннах на кинофестивале блогерша напомнила миру о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: Associated Press

Украинская блогерша и фитнес-тренерИлона Чернобай устроила акцию протеста на Каннском кинофестивале в поддержку Украины.

Девушка на красную дорожку премии выбрала платье в патриотическом наряде-асимметричное вечернее платье в сине-желтых цветах. Поднявшись на ступеньки Илона облила себя искусственной кровью.

Таким образом она хотела привлечь внимание всего мира к тому, что война в Украине еще не закончилась и прямо сейчас от российской агрессии гибнет гражданское население, а многие украинцы страдают в оккупации. Сразу к Илоне поторопилась охрана и вытолкала ее с красной дорожки, передает Daily Mail.

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Украинка провела акцию протеста на кинофестивале / фото: Associated Press

Для девушки эта тема очень болезненная, ведь она родом из Краматорска Донецкой области. Город с 2014 года подвергается российской агрессии, а сейчас почти ежедневно страдает от обстрелов.

Смотрите видео, как украинская блогерша облила себя "кровью" на фестивале в Каннах:

"На Каннском фестивале есть люди из разных стран: Великобритании, Испании, Польши, Германии. Представьте, что вас могут прийти и убить за флаг вашей страны. Украинцам представлять не надо. Они каждый час подвергают себя опасности не только за наличие флага, а даже за простые разговоры на украинском языке. Наша главная задача - показать, что Украина не отказывается от своих территорий и людей. Мы знаем, что нас ждут в Донецке, Луганске и Ялте, несмотря на любые мифы российской пропаганды",-поделилась Чернобай.

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