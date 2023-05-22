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"Полиция не уполномочена": Репяхова объяснила, почему у Павлика отобрали спецпропуск

Анна Подгорная
22 мая 2023, 03:05
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Жена Виктора Павлика утверждает, что не все так страшно, как раздули в Сети.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова рассказала, почему у Виктора Павлика отобрали спецпропуск / instagram.com/repyahovakate

Почти неделю не стихает ажиотаж вокруг скандала, в который попали блогерша Екатерина Репяхова и ее муж, Народный артист Украины Виктор Павлик. Певец прокатил жену с ветерком по закрытому для гражданских Южному мосту в Киеве, а она снимала это на видео.

Это стало возможным благодаря спецпропуску артиста, который был выдан ему для помощи ВСУ - документ позволяет передвигаться в комендантский час и по закрытым территориям. Использование Павликом пропуска в личных целях вызвало возмущение общественности. Кроме того блогерша неудачно пошутила, что пропуск мужа - подарок, который он ей преподнес.

Позже стало известно, что ролик, на котором певец размахивает документом, а Репяхова хвалится, что такие поездки - удовольствие не для всех, увидели правоохранительные органы. После этого спецпропуск изъяли.

видео дня

И Репяхова, и Павлик уже извинились и публично покаялись за видео, которое настойчиво называют неуместной шуткой. В общении с подписчиками на своей странице в Instagram Екатерина отмечает, что у мужа отобрали пропуск не насовсем, а для проверки подлинности документа. На это необходимо время, так как у патрульных полицейских нет соответствующих полномочий.

"Это пропуск мужа, и он у него очень давно. Его забрали для проверки подлинности, патрульные полиции не уполномочены так сходу определить, как, кем, зачем был выдан пропуск и настоящий ли он вообще", - пишет Репяхова.

'Полиция не уполномочена': Репяхова объяснила, почему у Павлика отобрали спецпропуск
Екатерина Репяхова рассказала, почему у Виктора Павлика отобрали спецпропуск / instagram.com/repyahovakate

Скандал со спецпропуском

Напомним, что Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных". Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в сети.

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которой тот хвастался с женой. Полиция изъяла у певца Виктора Павлика спецпропуск, предоставляющий право передвижения по городу во время действия комендантского часа.

Жена Виктора Павлика оправдалась за" удовольствие не для всех " по спецпропуску. Екатерина Репяхова вступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

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