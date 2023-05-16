УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных"

Анна Подгорная
16 мая 2023, 20:52 обновлено 16 мая, 21:05
30
"Удовольствие не для всех": с восторгом поддержала мужа Екатерина Репяхова. Общественность ее восторг не разделила.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова хвалятся спецпропуском по закрытой территории - Сеть в бешенстве / instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Народный артист Украины и певец Виктор Павлик, безусловно, сейчас пользуется расположением власть имущих - артист много и свободно перемещается по Украине и за ее пределами из-за благотворительных концертов в пользу ВСУ.

Однако Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в Сети. Его супруга, концертный директор и блогер Екатерина Репяхова, на своей странице в Instagram выложила ролик, на котором хвастается необычным подарком от Виктора.

На видео пара едет в машине на большой скорости по Южному мосту в Киеве. Певец размахивает спецпропуском, а его жена с восторгом комментирует происходящее.

видео дня

"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех... Не для всех, возможно. А только мой муж дарит такие подарки романтические", - с удовольствием рассуждает Репяхова. Павлик ей поддакивает: "Это тебе пропуск в подарок".

Отметим, что киевский Южный мост был закрыт для проезда еще летом прошлого года из-за повышенной опасности ракетных обстрелов страны-оккупанта. Проезд по нему разрешен только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками, которые выдает Киевская городская военная администрация.

Откуда подобный документ у Виктора Павлика, и зачем он понадобился Екатерине Репяховой, остается загадкой. В Сети возмущены легкомыслием артиста, который ехал к тому же, судя по видео, не пристегнутым. После того, как видео прогулки певца и жены по запрещенному мосту с гневными комментариями начали постить люди, Екатерина Репяхова скрыла страницу в Instagram.

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

Другие новости:

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама

Главное за день

Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за Украины

Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за Украины

21:06 Мир
РФ повредила систему ПВО Patriot под Киевом - CNN

РФ повредила систему ПВО Patriot под Киевом - CNN

20:36 Украина
РФ возобновит ракетные удары по объектам энергетики: украинцев уже просят экономить свет

РФ возобновит ракетные удары по объектам энергетики: украинцев уже просят экономить свет

19:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:06

Россию ждут новые неприятности: впервые за 17 лет собирается саммит Совета Европы из-за Украины

20:52

Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных"Видео

20:49

Помощь деньгами от ООН сможет получить новая категория украинцев: кому повезлоВидео

20:43

Елена Зеленская в белоснежном "кимоно" удивила президента КореиВидео

20:36

РФ повредила систему ПВО Patriot под Киевом - CNNВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:30

Что сделать, чтобы не рос бурьян: советы, которые нужно знать каждому дачнику

20:11

3 проблемы в вашем доме, которые могут высосать всю энергиюВидео

20:03

Курс валют может снова рвануть: эксперт рассказал, ждать ли снова доллар по 40 грн

19:58

РФ возобновит ракетные удары по объектам энергетики: украинцев уже просят экономить свет

Реклама
19:50

В Минобороны высмеяли Россию о якобы уничтожении Patriot своими ракетамиВидео

19:22

"Нужно обязательно загадать желание": Noize MC едко пошутил про кончину ПутинаВидео

19:12

Отель, в котором украинцы "подловили" путинистку Бузову, оправдался перед россиянами

19:05

Зачем бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 Кинжаламимнение

19:00

"Это самое страшное": 80% слов Пригожина являются правдой - БудановВидео

18:40

С Газмановым и "Воровайками": путинист Барецкий собрался проводить "Руссовидение" в замке ПугачевойВидео

18:12

Подняли флаг: Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

18:06

"Что мадам несет": россияне набросились на Винер из-за заявления о бомжах и запрете выступать на ОИВидео

17:58

Нужно ли мыть сало: неожиданный ответ изумит опытных гурманов

17:57

Каменских захейтили за розыгрыш люкс-авто и дорогого смартфона

17:47

"Мы больше не встречаемся!": 36-летняя звезда Женского Квартала впервые выходит замуж

Реклама
17:38

Подготовка пилотов вот-вот начнется: Мельник сказал, когда Украина получит F-16

17:29

Минобороны РФ опозорилось заявлением об "уничтожении" PatriotВидео

17:29

У Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков - БудановВидео

17:18

Группа Kalush Orchestra встретилась со звездой Голливуда: Шварценеггер пригласил на свой саммит

17:13

Как сирень влияет на человека: неожиданные лечебные свойства любимого цветка

17:11

ВСУ идут вперед под Бахмутом: освобождено 20 квадратных километров территорий

16:54

Эктор Хименес-Браво объявил об уходе из "Мастер Шеф", и показал нового ведущего

16:53

Можно ли каждый день пить чай с мятой: факты о популярном напитке поразят

16:38

Онлайн из гнезда аиста: на Полтавщине запустили уникальный проект в нацпаркеВидео

16:16

Что нельзя подарить на новоселье: 4 предмета, которые испортят жизнь

16:12

Сколько подков можно вешать дома: почему большинство неправильно использует талисман на счастье

16:05

Через 3-6 месяцев Киев получит F-16, пилоты РФ будут держаться подальше от границ Украины - МельникЭксклюзив

16:01

Лукашенко "воюет" со старшими сыновьями: эксперт раскрыл сценарий переворота в БеларусиВидео

15:51

Ворвется мощная гроза: синоптики предупредили об атаке сильных ливнейВидео

15:40

Исчезнут накипь и запахи: 3 идеальных способа, как почистить стиральную машину для профилактики

15:13

В России закатили истерику из-за поступка Сердючки на Евровидении: угрожают возмездием

15:09

Будут золотистыми и хрустящими: 3 простых рецепта невероятных куриных крылышекВидео

15:07

1 лимон творит чудеса: что будет, если положить его в микроволновку

15:07

Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметыВидео

14:44

Зарплата почти 3 миллиона и скромные квартиры: "погоревший" на огромной взятке судья Князев задержанФотоВидео

Реклама
14:33

Зачем класть уголь в холодильник: удивительный лайфхак опытных домохозяек

14:26

Ударные БПЛА от Favbet помогли уничтожить 35 единиц бронетехники, - военные реклама

14:26

Дроны напечатают на 3D-принтере: СМИ узнали о дальнобойных британских БПЛА для Украины

14:20

Обозвал Францию "старой девкой": Медведев истерит из-за слов Макрона о "геополитическом поражении РФ"

14:18

Бритни Спирс поколотила мужа и выгнала его из дома - драку разнимали охранники

14:01

Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной: 3 лучших удобрения

13:37

"Путина может убить только один человек": Пионтковский назвал имя и два сценария

13:33

Победительница Холостяка беременна во второй раз

13:33

Столица под угрозой: с начала мая россияне 8 раз массово атаковали ракетами КиевВидео

13:14

"Поприветствовали" посланника Китая: у Зеленского высказались насчет удара РФ по Киеву

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять