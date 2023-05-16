Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска для "избранных"

"Удовольствие не для всех": с восторгом поддержала мужа Екатерина Репяхова. Общественность ее восторг не разделила.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова хвалятся спецпропуском по закрытой территории - Сеть в бешенстве / instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Народный артист Украины и певец Виктор Павлик, безусловно, сейчас пользуется расположением власть имущих - артист много и свободно перемещается по Украине и за ее пределами из-за благотворительных концертов в пользу ВСУ.

Однако Павлик решил воспользоваться своим влиянием в корыстных целях, за что тут же был освистан в Сети. Его супруга, концертный директор и блогер Екатерина Репяхова, на своей странице в Instagram выложила ролик, на котором хвастается необычным подарком от Виктора.

На видео пара едет в машине на большой скорости по Южному мосту в Киеве. Певец размахивает спецпропуском, а его жена с восторгом комментирует происходящее.

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"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех... Не для всех, возможно. А только мой муж дарит такие подарки романтические", - с удовольствием рассуждает Репяхова. Павлик ей поддакивает: "Это тебе пропуск в подарок".

Отметим, что киевский Южный мост был закрыт для проезда еще летом прошлого года из-за повышенной опасности ракетных обстрелов страны-оккупанта. Проезд по нему разрешен только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками, которые выдает Киевская городская военная администрация.

Откуда подобный документ у Виктора Павлика, и зачем он понадобился Екатерине Репяховой, остается загадкой. В Сети возмущены легкомыслием артиста, который ехал к тому же, судя по видео, не пристегнутым. После того, как видео прогулки певца и жены по запрещенному мосту с гневными комментариями начали постить люди, Екатерина Репяхова скрыла страницу в Instagram.

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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