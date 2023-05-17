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Жена Виктора Павлика оправдалась за "удовольствие не для всех" по спецпропуску

Анна Подгорная
17 мая 2023, 01:02 обновлено 17 мая, 01:02
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Екатерина Репяхова заступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном
Екатерина Репяхова извинилась за "покатушки" с Виктором Павликом по спецпропуску / instagram.com/viktorpavlik

Украинская блогерша, жена и концертный директор певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова влипла на пару с Народным артистом Украины в неприятный скандал.

В социальных сетях девушка разместила ролик, на котором она наслаждается "удовольствием не для всех" - гоняет на машине по закрытому Южному мосту. Это стало возможно благодаря спецпропуску - особому документу, который ей якобы преподнес в подарок Павлик.

Подобное хвастовство во время войны общественность посчитала неуместным, и стала критиковать Репяхову с мужем. Пока неприятная ситуация не стала принимать опасные обороты, Екатерина решила извиниться перед публикой. На своей странице в Instagram она объяснила произошедшее неудачной шуткой.

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"Я не права. Я ошиблась. Как любой живой человек, я ошибаюсь. Я неуместно пошутила. Я не должна была публиковать ту стори. И это факт. Я не идеальна. ... Мой муж не покупал пропуск, он, как и большинство из нас, все делает ради победы. А я не должна была делать то, что сделала", - пишет жена Виктора Павлика.

Также она отметила, что комментаторы, которые из-за этого скандала пишут гадости про ее двухлетнего сына от певца, "как орки", которые "хорошего никогда не заметят".

Жена Виктора Павлика оправдалась за 'удовольствие не для всех' по спецпропуску
Екатерина Репяхова извинилась за "покатушки" с Виктором Павликом по спецпропуску / instagram.com/repyahovakate

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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