Жена Виктора Павлика оправдалась за 'удовольствие не для всех' по спецпропуску

Екатерина Репяхова заступилась за певца, и назвала легкомысленный поступок неудачной шуткой.

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Екатерина Репяхова извинилась за "покатушки" с Виктором Павликом по спецпропуску / instagram.com/viktorpavlik

Украинская блогерша, жена и концертный директор певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова влипла на пару с Народным артистом Украины в неприятный скандал.

В социальных сетях девушка разместила ролик, на котором она наслаждается "удовольствием не для всех" - гоняет на машине по закрытому Южному мосту. Это стало возможно благодаря спецпропуску - особому документу, который ей якобы преподнес в подарок Павлик.

Подобное хвастовство во время войны общественность посчитала неуместным, и стала критиковать Репяхову с мужем. Пока неприятная ситуация не стала принимать опасные обороты, Екатерина решила извиниться перед публикой. На своей странице в Instagram она объяснила произошедшее неудачной шуткой.

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"Я не права. Я ошиблась. Как любой живой человек, я ошибаюсь. Я неуместно пошутила. Я не должна была публиковать ту стори. И это факт. Я не идеальна. ... Мой муж не покупал пропуск, он, как и большинство из нас, все делает ради победы. А я не должна была делать то, что сделала", - пишет жена Виктора Павлика.

Также она отметила, что комментаторы, которые из-за этого скандала пишут гадости про ее двухлетнего сына от певца, "как орки", которые "хорошего никогда не заметят".

Екатерина Репяхова извинилась за "покатушки" с Виктором Павликом по спецпропуску / instagram.com/repyahovakate

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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