В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которым тот хвастался с женой

Столичная полиция изъяла у легендарного певца и звезды украинской эстрады 1990-х Виктора Павлика специальный пропуск, который предоставляет право езда по городу на авто во время комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции по Киеву.
"Во время монитора сети интернет и средств массовой информации правоохранители полиции Киева обнаружили видео, на котором известный украинский певец (Виктор Павлик – Главред) едет с женщиной в автомобиле по Южному мосту и демонстрирует спецпропуск на проезд в комендантский час. Во время отработки полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и женщиной и изъяли спецпропуск", – сообщили полицейские.
Кроме того, столичные копы напомнили Павлику и его жене Екатерине Репяховой о том, что во время военного положения действует запрет на фиксацию и освещение объектов стратегического значения.
Не упустил возможность едко поддеть Павлика и бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, а ныне - военнослужащий Виктор Андрусив.
"Опытный украинский кот-диверсант готовится к очередному боевому выходу. Друзья, вчера Виктор Павлик похвастался пропуском на мост и на комендантский час. Не надо завидовать. Каждый может получить пропуск. Бесплатно! Работает 100%. Между прочим, Виктору Павлику можно заменить его фейковый на этот настоящий пропуск" - написал Андрусив в Тelegram и присовокупил фото военного билета бойца ВСУ.
Скандал с Виктором Павликом и его супругой
16 мая супруга и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram выложила ролик, на котором хвастается необычным подарком от мужа.
На видео пара ехала в машине на большой скорости по Южному мосту в Киеве. Певец размахивает спецпропуском (без которого сейчас там ездить нельзя), а его жена с восторгом комментирует поездку.
"Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех... Не для всех, возможно. А только мой муж дарит такие подарки романтические", - с удовольствием рассуждала Репяхова.
Павлик ей поддакнул: "Это тебе пропуск в подарок".
В Сети быстро полыхнул скандал, ввиду чего Екатерина решила извиниться перед украинцами. На своей странице в Instagram она объяснила произошедшее неудачной шуткой.
"Я не права. Я ошиблась. Как любой живой человек, я ошибаюсь. Я неуместно пошутила. Я не должна была публиковать ту стори. И это факт. Я не идеальна. Мой муж не покупал пропуск, он, как и большинство из нас, все делает ради победы. А я не должна была делать то, что сделала", - пишет жена Виктора Павлика.
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