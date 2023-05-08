Виктор Павлик душевно спел на улице "Шикидым" под гитару

Виктор Павлик приехал во Львов на концерт ко Дню города. Он попросил микрофон и гитару у уличного музыканта и спел прямо на улице.

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Виктор Павлик сыграл несколько песен во Львове на улице / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский музыкант, композитор, гитарист и певец Виктор Павлик порадовал своих фанатов несколько неожиданными действиями. Народный артист Украины прогуливался по Львову и недалеко от площади Рынок, попросил гитару и микрофон у уличного музыканта и устроил небольшой концерт для львовян и гостей города. Видео было опубликовано в Сети.

57-летний артист немедленно собрал около себя десятки зритель. И исполнил, естественно, свои главные хиты – "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". А в чехол для гитары, который лежал у ног Павлика, собирали деньги на ВСУ.

К слову, ранее Павлик говорил, что у него есть проблемы с самым младшим сыном ‒ от нынешней супруги Екатерины Репяховой. Мальчику Михаилу, которому скоро исполнится два года, но до сих пор не разговаривает. Но певец говорит, что сын "слышит и понимает, но не реагирует", когда к нему обращаются.

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Напомним, ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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