Виктор Павлик душевно спел на улице "Шикидым" под гитару

Легендарный украинский музыкант, композитор, гитарист и певец Виктор Павлик порадовал своих фанатов несколько неожиданными действиями. Народный артист Украины прогуливался по Львову и недалеко от площади Рынок, попросил гитару и микрофон у уличного музыканта и устроил небольшой концерт для львовян и гостей города. Видео было опубликовано в Сети.
57-летний артист немедленно собрал около себя десятки зритель. И исполнил, естественно, свои главные хиты – "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Хвилі" і "Ти подобаєшся мені". А в чехол для гитары, который лежал у ног Павлика, собирали деньги на ВСУ.
К слову, ранее Павлик говорил, что у него есть проблемы с самым младшим сыном ‒ от нынешней супруги Екатерины Репяховой. Мальчику Михаилу, которому скоро исполнится два года, но до сих пор не разговаривает. Но певец говорит, что сын "слышит и понимает, но не реагирует", когда к нему обращаются.
@halychanochka#ukraine??♬ оригінальний звук - HALYNA.CHEREN_67??
Напомним, ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.
Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.
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