Супруга Виктора Павлика рассказала, сколько сотен тысяч гривен зарабатывает в месяц

Екатерина Репяхова, супруга легендарного украинского певца и музыканта Виктора Павлика рассказала о том, что благодаря рекламе на своей странице в социальной сети Instagram она зарабатывает 150-200 тысяч гривень за месяц. Об этом девушка рассказала в интервью Славе Демину.
"На Instagram в среднем в месяц зарабатываю примерно 150-200 тысяч гривен. У моего мужа в месяц заработок больше. У семьи в месяц где-то в среднем 10 тысяч долларов", ‒ сказала Репяхова.
Кроме того, говорит девушка, у нее есть проект в виде магазина детской одежды, но сейчас заметных доходов он не приносит.
Также Репяхова рассказала, что они с супругом стараются откладывать деньги на жилье себе.
"Мы складываем средства в одну коробочку. Мы хотим жилье. Рассматриваем и дом, и квартиру. Когда будут реально деньги, тогда будем решать", ‒ подытожила она.
Напомним, ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.
Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.
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