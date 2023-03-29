Супруга Виктора Павлика рассказала, сколько сотен тысяч гривен зарабатывает в месяц

Жена певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова, говорит, что активно ведет свои социальные сети, которые ей приносят вполне приличные доходы.

Павлик, жена Павлика / коллаж фото УНИАН и Instagram

Екатерина Репяхова, супруга легендарного украинского певца и музыканта Виктора Павлика рассказала о том, что благодаря рекламе на своей странице в социальной сети Instagram она зарабатывает 150-200 тысяч гривень за месяц. Об этом девушка рассказала в интервью Славе Демину.

"На Instagram в среднем в месяц зарабатываю примерно 150-200 тысяч гривен. У моего мужа в месяц заработок больше. У семьи в месяц где-то в среднем 10 тысяч долларов", ‒ сказала Репяхова.

Кроме того, говорит девушка, у нее есть проект в виде магазина детской одежды, но сейчас заметных доходов он не приносит.

видео дня

Также Репяхова рассказала, что они с супругом стараются откладывать деньги на жилье себе.

"Мы складываем средства в одну коробочку. Мы хотим жилье. Рассматриваем и дом, и квартиру. Когда будут реально деньги, тогда будем решать", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

Вас могут заинтересовать такие новости: