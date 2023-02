"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили Арестовича

Виктор Павлик сперва не понял суть шутки Леси Никитюк насчет Арестовича, но потом согласился все же ее поддержать пением.

Алексей Арестович, Виктор Павлик, Леся Никитюк / коллаж фото УНИАН

Известная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк устроила импровизированный дуэт с легендарным певцом и гитаристом Виктором Павликов и исполнить его популярный шлягер "Ні обіцянок, ні пробачень" – но с немного измененным текстом. Таким роликом 57-летний музыкант поделился в своем Instagram.

Никитюк шутливо заменила строчку из песни "іще два тижні, і запалає" на "іще два-три тижні". Причем Павлик даже не сразу понял, что это оммаж нашумевшей фразе бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича (который в начале полномасштабного военного вторжения пророчил − "война закончится через две-три недели").

Музыкант согласился поддержать шутку Никитюк. "Я не знал, что такая фишка есть. Еще две-три недели. Классно", – сказал Виктор Павлик.

"На концертах делайте так. Я вам говорю, порвете зал. Вы и так его рвете", – подытожила беседу Никитюк.

