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"Еще две-три недели и запылает": Никитюк и Павлик песней потроллили Арестовича

1 февраля 2023, 13:15
Виктор Павлик сперва не понял суть шутки Леси Никитюк насчет Арестовича, но потом согласился все же ее поддержать пением.
Арестович, Павлик, Никитюк
Алексей Арестович, Виктор Павлик, Леся Никитюк / коллаж фото УНИАН

Известная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк устроила импровизированный дуэт с легендарным певцом и гитаристом Виктором Павликов и исполнить его популярный шлягер "Ні обіцянок, ні пробачень" – но с немного измененным текстом. Таким роликом 57-летний музыкант поделился в своем Instagram.

Никитюк шутливо заменила строчку из песни "іще два тижні, і запалає" на "іще два-три тижні". Причем Павлик даже не сразу понял, что это оммаж нашумевшей фразе бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича (который в начале полномасштабного военного вторжения пророчил − "война закончится через две-три недели").

Музыкант согласился поддержать шутку Никитюк. "Я не знал, что такая фишка есть. Еще две-три недели. Классно", – сказал Виктор Павлик.

"На концертах делайте так. Я вам говорю, порвете зал. Вы и так его рвете", – подытожила беседу Никитюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине.

Ло того авторы хита "Вова, лупи их, блин", проект "МЮСЛИ UA" создали совместный трек с украинским блогером Василием Харизмой, в котором выразили восхищение британским премьером Борисом Джонсоном.

"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.

Другие новости:

Леся Никитюк Виктор Павлик Алексей Арестович новости шоу бизнеса
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