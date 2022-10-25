УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса Джека

25 октября 2022, 09:48

Пес по кличке Джек, который практически полностью оглох из-за взрывов снарядов оккупантов, теперь будет жить в семье певца Андреа Бочелли в Италии.

Бочелли, собака
Андреа Бочелли и пес Джек / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине. Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Киевсовета и боец теробороны Олесь Маляревич.

Пес, который практически полностью оглох из-за взрывов снарядов оккупантов, теперь будет жить в семье певца.

Как говорит Маляревич, у пса также есть небольшая осколочная рваная рана на спине. Его бойцы ВСУ отыскали, испуганного и голодного, на второй день после освобождения Купянска от оккупантов. Маляревич рассказал о псе своему американскому другу Амеду. Тот немедленно предложил подыскать Джеку нового хозяина.

Сперва пса привезли в столицу Украины. Там ему ветеринар удалил из раны на осколок. А затем Джек поехал в Италию.

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса Джека

"Спасибо семье Бочелли за большое сердце и доброту. Желаем Джеку новой счастливой жизни! Нам всем победы! Добро победит", – написал Маляревич.

Справка. Андреа Бочелли – легендарный певец в жанрах академической музыки и "классикал-кроссовер". У него с детства было слабое зрение из-за глаукомы. А в 12 лет он полностью ослеп после травмы головы, полученной во время футбольного матча.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в эфире телемарафона, 4 октября, случился небольшой казус с маленьким щенком по кличке Пуговка из Ирпеня. Утренний эфир был посвящен домашним питомцам, пострадавшим от войны.

Пуговка настолько комфортно себя чувствовала в студии, что сходила по большой нужде прямо на стол ведущих.

До того в Киевской области возле поселка Макаров, который весной освободили от российских оккупантов, в мусорной яме нашли собаку. Активисты рассказали, что российские оккупанты перед побегом избили и заминировали пса. От смерти пса спасло то, что он не мог ходить.

Другие новости:

Купянск Андреа Бочелли новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:05

Испытания ядерного оружия в РФ провалились, но есть план "Б": СМИ выяснили планы Кремля

10:02

Гороскоп на сегодня 25 октября 2022: Тельцам – разочарование, Весам – перемены, Козерогам – обман

09:48

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса ДжекаВидео

09:46

Успел повоевать один день: на Донбассе уничтожили "добровольца" из российской глушиВидео

09:45

Ведущий "Холостяка" собирается усыновить ребенкаВидео

Реклама
09:19

Иран может передать России новый вид дронов Meraj-521Видео

09:05

"Москвичам будет гораздо интереснее": экс-депутат Госдумы спрогнозировал "бавовну" в РФВидео

08:56

Как пропагандиста Красовского выгнали из Гестапо за жестокостьмнение

08:35

Застрелили через дверь: появились детали казни оккупантами РФ известного дирижера в ХерсонеВидео

08:27

Президент Германии Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину

08:06

ВСУ ударили в расположение "кадыровцев" на Херсонщине: 60 захватчиков ранены, около 40 погибли

07:57

Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объектыВидео

07:11

В Украине подорвался на мине оккупант-сапер, ранее "отличившийся" в Чечне, Югославии и Сирии

06:34

Пригожин создает структуру, которая может угрожать власти Путина - ISW

06:23

Столицу России могут перенести в Нижний Новгород или Екатеринбургмнение

05:36

Путин подписал себе и России смертный приговор: астролог назвал дату начала конца

05:20

Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закускиВидео

05:07

Как лучше всего заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора

04:15

"Непослушные фото в постели": Кайли Дженнер показалась в обалденном корсете без лифчика

03:56

Выгодно ли Западу, чтобы Путин ударил ядерным оружием по Украине - ответ экспертаВидео

Реклама
03:40

Неприятности и серьезные конфликты: астролог рассказала, кому ждать беды в новолуние 25 октябряВидео

03:20

Вкуснее Оливье в 10 раз: бомбический салат на Новый год 2023 - легкий рецептВидео

03:10

Зачем враги объявили в Херсоне эвакуацию жителей: объяснение эксперта

02:40

"Потоп" с аномалией: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

02:07

Виктория Бекхэм задрала ногу в латексном костюме кошки со змейкой на причинном местеВидео

01:35

Низкий уровень жизни приводит к агрессии: Пономарев объяснил, какой должна стать РоссияВидео

00:51

Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечьВидео

24 октября, понедельник
23:59

Зима станет самой сложной в истории Украины - ЗеленскийВидео

23:45

Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

23:36

"Сорвали операцию на взлете": Кулеба рассказал, как РФ опозорилась из-за вброса о "грязной бомбе"Видео

23:10

"Ждите": Медведев натянул черный плащ и начал угрожать УкраинеВидео

22:36

Украина ломает вторую армию мира: Зеленский рассказал, как Россия потерпела крах и стала просителемВидео

22:01

Кароль показала редкие фото со взрослым сыном

21:59

"Будит во мне жажду": 43-летняя Пинк в бикини расплылась под мексиканским солнцем

21:58

Хотели сковать войска РФ, но нанесли мощный удар: Сырский рассказал об операции ВСУ на Харьковщине

21:56

Не видят никаких признаков: в США не верят, что Россия планирует применить ядерное оружие в УкраинеВидео

21:55

Цены станут заоблачными: в Украине может исчезнуть популярный вид мукиВидео

21:30

"Топить украинских детей": в чем просчитался пропагандист Красовскиймнение

21:09

"Одно недоумение": Симоньян шокировала ответом за призыв "убивать и топить" украинских детейВидео

20:57

Звезда Блондинки в законе показала редкое фото сына-двойника

Реклама
20:56

"Гетман пробивает дно": в Сети разозлились на поздравление Порошенко Си Цзиньпина с переизбранием

20:34

Украину ждет худшая зима в истории: в Нафтогазе прогнозируют перебои со светом и отоплениемВидео

20:17

У Зеленского жестко проехались по России и назвали единственный способ покончить с шантажомВидео

20:10

Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятностиВидео

20:07

"Просто абсурд": Столтенберг разнес заявления РФ о подготовке Украиной "грязной бомбы"Видео

19:55

Ворвется потепление: синоптики назвали дату последнего теплого дня в Украине

19:54

"Ох, мадам Саркози!": Карла Бруни в крошечных трусиках похвасталась фигурой на пляже

19:44

ВСУ контрнаступают на Херсонщине, войска РФ готовятся к бегству – перехват ГУРВидео

19:38

Марк Фейгин. Восемь месяцев войныВидеоблоги

19:26

Им оборачиваются вслед: 4 знака зодиака, которые всегда на стиле

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять