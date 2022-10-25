Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса Джека

Андреа Бочелли и пес Джек / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине. Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Киевсовета и боец теробороны Олесь Маляревич.

Пес, который практически полностью оглох из-за взрывов снарядов оккупантов, теперь будет жить в семье певца.

Как говорит Маляревич, у пса также есть небольшая осколочная рваная рана на спине. Его бойцы ВСУ отыскали, испуганного и голодного, на второй день после освобождения Купянска от оккупантов. Маляревич рассказал о псе своему американскому другу Амеду. Тот немедленно предложил подыскать Джеку нового хозяина.

Сперва пса привезли в столицу Украины. Там ему ветеринар удалил из раны на осколок. А затем Джек поехал в Италию.

"Спасибо семье Бочелли за большое сердце и доброту. Желаем Джеку новой счастливой жизни! Нам всем победы! Добро победит", – написал Маляревич.

Справка. Андреа Бочелли – легендарный певец в жанрах академической музыки и "классикал-кроссовер". У него с детства было слабое зрение из-за глаукомы. А в 12 лет он полностью ослеп после травмы головы, полученной во время футбольного матча.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в эфире телемарафона, 4 октября, случился небольшой казус с маленьким щенком по кличке Пуговка из Ирпеня. Утренний эфир был посвящен домашним питомцам, пострадавшим от войны.

Пуговка настолько комфортно себя чувствовала в студии, что сходила по большой нужде прямо на стол ведущих.

До того в Киевской области возле поселка Макаров, который весной освободили от российских оккупантов, в мусорной яме нашли собаку. Активисты рассказали, что российские оккупанты перед побегом избили и заминировали пса. От смерти пса спасло то, что он не мог ходить.

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