"Это разрыв": авторы хита про "Вову" рвут Сеть новым видео о Борисе Джонсоне

Новый хит о Борисе Джонсонюке покоряет соцсети.
Авторы хита про "Вову" рвет соцсети новым треком, который посвятили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Политик, которого еще называют в народе Борисом Джонсонюком, полюбился украинцам не только своей поддержкой, но и забавными фразами, видео с его участием и прической.
МЮСЛИ UA создали фит с украинским блогером, комиком из Гуцульщины Василием Харизмой, где выразили восхищение Джонсоном.
"Этот трек — проявление уважения самому позитивному политику мира и самому большому другу всего украинского народа Борису Джонсону... или, как его называют в Украине, Борису Джонсонюку! Господин Борис, вы легенда. Рвете оккупантов на британское знамя! Мы благодарны вам за открытость и вашу помощь в борьбе с главным врагом нашей страны. Ukraine love you and уважает very much!", – говорится в описании.
Трек произвел настоящий фурор в Сети: "ооо, респект людям, которые создали эту хитяру", "Еще один хит", "Это разрыв", "Браво", - пишут украинцы в соцсети.
Визит Джонсона в Киев
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления.
После встречи Зеленский и Джонсон в Киеве вышли на общий брифинг.
Президент Украины поблагодарил главу британского правительства за его приезд и за поддержку украинского народа.
В свою очередь, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.
Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.
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