Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

Элина Чигис
18 августа 2025, 20:57
250
Ольгу Сумскую не поняли некоторые поклонники.
Ольга Сумская
Ольга Сумская - отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская побывала в отпуску
  • Что не понравилось поклонникам

Украинскую известную актрису Ольгу Сумскую раскритиковали из-за ее снимков в купальнике во время отдыха.

Как стало известно из соцсетей Сумской, она поделилась, как провела летний отдых. На фото знаменитость позировала в розовом купальнике, дополнив образ парео и солнцезащитными очками.

Большинство подписчиков оставили свои восторженные комментарии о виде актрисы, но некоторые и осудили ее.

Украинскую актрису Ольгу Сумскую раскритиковали из-за пикантных фото в купальнике.

"Ничего нет смешнее старой женщины, выдающей себя за юнку. Раневская сказала золотые слова: "Сколько фасад не прихорашивай - канализация старая!". Старая и древняя", - написали в комментариях.

Ответ Ольги Сумской на критику
Ответ Ольги Сумской на критику / фото: скрин facebook.com, Ольга Сумская

Ольга не промолчала и ответила на неприятный комментарий, отметив, что не стесняется своего возраста.

Ольга Сумская в Киеве
Ольга Сумская в Киеве / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Джоан Коллинз. 92 года. Фото этого года! И она прекрасна! А кто выдает себя за юнку? Мы такие, какие есть. Старая и древняя ваша злость, а женщина в любом возрасте интересна", - написала Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

скандал Ольга Сумская новости шоу бизнеса
