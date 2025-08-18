Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

Ольгу Сумскую не поняли некоторые поклонники.

Украинскую известную актрису Ольгу Сумскую раскритиковали из-за ее снимков в купальнике во время отдыха.

Как стало известно из соцсетей Сумской, она поделилась, как провела летний отдых. На фото знаменитость позировала в розовом купальнике, дополнив образ парео и солнцезащитными очками.

Большинство подписчиков оставили свои восторженные комментарии о виде актрисы, но некоторые и осудили ее.

Украинскую актрису Ольгу Сумскую раскритиковали из-за пикантных фото в купальнике.

"Ничего нет смешнее старой женщины, выдающей себя за юнку. Раневская сказала золотые слова: "Сколько фасад не прихорашивай - канализация старая!". Старая и древняя", - написали в комментариях.

Ольга не промолчала и ответила на неприятный комментарий, отметив, что не стесняется своего возраста.

"Джоан Коллинз. 92 года. Фото этого года! И она прекрасна! А кто выдает себя за юнку? Мы такие, какие есть. Старая и древняя ваша злость, а женщина в любом возрасте интересна", - написала Сумская.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

