Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

Дочь Томми Ли Джонса была найдена без признаков жизни.

Смерть дочери Томми Ли Джонса / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Виктория Джонс умерла

Причина смерти дочери Томми Ли Джонса

Вчера, 1 января, в отеле Сан-Франциско Fairmont была найдена Виктория Джонс — дочка известного актера Томми Ли Джонса. Как сообщает Daily Mail, причина смерти Виктории остается загадкой.

По сообщениям СМИ, в четверг Пожарная служба Сан-Франциско отреагировала на вызов о медицинской помощи. По прибытию на место происшествия экстренные службы констатировали смерть Виктории.

Причина смерти дочери Томми Ли Джонса / фото: imdb.com

Как сообщают инсайдеры издания, дочь звезды нашли на 14 этаже отеля. Одна из посетительниц предположила, что девушка пьяна и сообщила об этом персоналу. Когда работники отеля поняли, что Виктория не реагирует, они немедленно провели сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую. Что интересно, на теле дочери Томми Ли Джонса не было следов борьбы или признаков самоубийства. Также на месте происшествия полиция не нашла предметов для употребления наркотиков. Неизвестно и то, как Виктория попала в здание отеля.

Томми Ли Джонс фильмы / фото: imdb.com

Кто такая Виктория Джонс

Виктория Кафка Джонс — дочь актера Джонса и его второй супруги Кимберли Клафли, с которой он состоял в браке с 1981 по 1996 год. Она рано начала актерскую карьеру: еще в детстве дебютировала в кино, появившись в фильме отца "Люди в черном 2", а позже снялась в эпизоде сериала "Холм одного дерева" и в вестерне "Три захоронения Мелькиадеса Эстрады". В последние года жизни Виктория часто сопровождала отца на светских мероприятиях и красных дорожках.

