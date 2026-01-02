Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

Вместе с бывшим "Холостяком" засветилась конкурентка Надин Головчук.

https://stars.glavred.info/nadin-v-prolete-tarasa-cimbalyuka-podlovili-na-otdyhe-s-drugoy-devushkoy-10728803.html Ссылка скопирована

Тарас Цимбалюк Холостяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

Тараса Цимбалюка подловили в Карпатах с девушкой

Как отреагировала Надин Головчук

После окончания выхода в эфир шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк не перестает интриговать поклонников реалити. В соцсетях появились кадры актера из Карпат, где его запечатлели с конкуренткой Надин Головчук.

Как оказалось, Цимбалюк наслаждался отдыхом с другой финалисткой "Холостяка 14" — Анастасией Половинкиной. В последней серии реалити он не дал Насте кольцо, предпочтя ей Надин, однако, похоже, после окончания шоу все изменилось. Тарас неоднократно взаимодействовал с Половинкиной в соцсетях, а теперь их подловили в компании друзей — актеров Романа Крохина и Елены Светлицкой.

видео дня

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина в Карпатах / фото: krokharoman

Как выяснилось, Анастасия приехала в Карпаты, чтобы отпраздновать Новый год в окружении друзей. Они сняли домик, куда позже приехал и Цимбалюк. Пару, которая не нашла своего счастливого финала на проекте, сняли вместе во время посиделок — Тарас и Анастасия сидели рядом.

Финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина / фото: olena_svitlytska

В это же время победительница "Холостяка" Надин Головчук также засветилась в Карпатах, однако не была замечена в компании актера. Как сообщила девушка в Instagram, она встретила Новый год в окружении людей, которые по-особенному видят и чувствуют жизнь. Не осталась Надин равнодушной и к появлению Цимбалюка рядом с Половинкиной и пообещала присоединиться к ним.

Надин Головчук обратилась к Тарасу Цимбалюку / фото: instagram.com, Надин Головчук

"Передаю поздравления с Гуцульщины моим родным. Лечу к вам", — написала Головчук, отметив Тараса и Настю.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победительница 14-го сезона "Мастер Шеф" Наталья Никишина неожиданно появилась на фотографиях в военной форме. 25-летняя Никишина призналась, что нередко была в шоке от смелости собственных решений — как взвешенных, так и импульсивных.

Также Ани Лорак записала видео, где пожелала своим слушателям счастливых праздников и отметила символ года — красную огненную лошадь. Реакция последовала быстро — Сергей Стерненко перешел на русский язык и взаимно поздравил певицу, поблагодарив за якобы "помощь" украинской армии.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред