Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

Наталья Никишина поделилась итогами прошедшего года.

Наталья Никишина в военной форме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Никишина

Вы узнаете:

Наталья Никишина опубликовала фото в военной форме

Какое решение она приняла в 2025 году

Победительница 14-го сезона "Мастер Шеф" Наталья Никишина неожиданно появилась на фотографиях в военной форме. В своем Instagram она подвела итоги уходящего года.

25-летняя Никишина призналась, что нередко была в шоке от смелости собственных решений — как взвешенных, так и импульсивных.

Наталья Никишина - военная подготовка / фото: instagram.com, Наталья Никишина

"Этот год был разный. Не из тех, где все ровно и предсказуемо. Было много внутренних решений, которые не всегда хотелось принимать, и опытов, которые точно меня изменили. Я вообще в шоке от своих решений: взвешенных, а иногда импульсивных", — призналась Наталья.

Однако самым главным свершением 2025 года девушка выделила прохождение военной подготовки. Именно во время нее кулинарка носила военную форму. По словам победительницы "Мастер Шефа", этот опыт изменил ее ментально.

Наталья Никишина - Мастер Шеф / фото: instagram.com, Мастер Шеф

"Базовая военная подготовка стала одним из знаковых событий этого года. Повлияла на мое мышление, на чувство ответственности, на понимание себя и своего места. На то, как я смотрю на силу, страх и выдержку – свою и чужую. Этот год научил меня не романтизировать сложное, но и не обесценивать то, что прохожу. Обесценивание вообще стало испытанием этого года, но я справилась. Научил быть честной с собой. И поменьше откладывать жизнь "на потом", — заключила Никишина.

Про шоу: МастерШеф МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

