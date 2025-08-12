"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

Певец Dibrova не смог промолчать.

https://stars.glavred.info/lyubymi-putyami-vsplyla-zhestkaya-pravda-o-beglece-vinnike-10689230.html Ссылка скопирована

Олег Винник - новости / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

Dibrova не уважает Олега Винника

Что он о нем думает

Украинский известный певец Dibrova, который много помогает ВСУ, рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью Главреду Dibrova поделился, что думает об артистах, которые не возвращаются в Украину.

видео дня

"Я, если честно, по жизни очень радикален. Если кто-то меня предал – я отрезаю. Это может быть даже друг. Мне тяжело прощать. Если взрослый человек принял решение уехать, он сделал это сознательно. И я считаю, что это люди беспозвоночные. Им страшно. Они как маленькие котята, которые боятся потерять комфорт, деньги, свои богатства. Но мне трудно даже вообразить, как они собираются возвращаться", - отметил артист.

Dibrova / фото: instagram.com, Dibrova

Также он не скрыл свое мнение и о Виннике.

"Вот мы видим ситуацию с Винником — он пытается вернуться любыми путями. И досадно, что есть люди, которые его здесь ждут. Это говорит о том, что часть общества еще не до конца сознательна. Не вся, но такая часть есть. Поэтому для меня такие артисты несчастны. Мне их жалко. Они, по моему мнению, глупы. Пусть общество решает: поддерживать их возвращение, ходить на концерты или нет", - добавил певец.

Олег Винник / ua.depositphotos.com

Олег Винник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Dibrova Dibrova – украинский музыкант, мультиинструменталист, композитор и саундпродюсер. Участвовал в шоу "Голос Страны", а также стал полуфиналистом конкурса "Хит-конвейер" от музыкального канала М2 со своим дебютным треком "Жгучие". Сегодня Dibrova активно пишет музыку как для себя, так и других украинских артистов. Он принимает участие в многочисленных благотворительных концертах и мероприятиях по поддержке раненых защитников и людей, пострадавших от войны. Его музыка и деятельность направлена на поддержку и вдохновение украинского народа в сложные времена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред