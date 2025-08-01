Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Подкаблучник Олег Винник развеял миф о "секретной" жене

Анна Подгорная
1 августа 2025, 01:05
19
Винник совершил натужную попытку объяснить, почему никогда не говорит о своей семье.
Олег Винник с женой
Олег Винник жена - певец высказался о Таюне / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Читайте больше:

  • Почему Олег Винник считает себя подкаблучником
  • Почему певец скрывает отношения с женой

Олег Винник начал активное развитие карьеры в Украине в 2011 году. С тех пор тайна личной жизни артиста хранилась за семью замками. Нередко предполагалось, что это - пиар-ход, чтобы артист выглядел более привлекательно в глазах его преимущественно женской аудитории.

О том, что он женат, Винник впервые открыто рассказал лишь летом 2023 года. Тогда же он подтвердил давние слухи о браке с Таюне (Таисией Сватко) - его бэк-вокалисткой.

видео дня

Несколько недель назад Олег Винник открыл хит-парад нелепых разоблачений, в котором уже успел рассказать, что считает своим домом Германию, а в Украину ездил на заработки, не имея тут внутреннего паспорта уже 25 лет. Теперь же артист признался, что гордо именует себя подкаблучником из глубокой любви к жене, а отношения с ней он скрывал не ради фанаток, а чтобы уберечь семью от прессы.

"Сегодня я хочу развеять самый страшный миф. Олег Винник – подкаблучник. Ахтунг! Это не миф, а правда. И я не стесняюсь этого, а наоборот горжусь, потому что считаю это силой. Не все мужчины могут об этом говорить. Если вы считаете, что подкаблучник – это тот, кто обожает свою женщину, хочет видеть ее счастливой, который кайфует от нее, благодарит Бога именно за такую женщину, которая является моей музой, которая каждую секунду и сердцем, и делом со мной, которая мне дает вот тот чудотворный пендель, тогда да – это я, Олег Винник, подкаблучник. Официально заявляю. Я не скрываю, я ее оберегаю, так как и своих родных, потому что в шоу–бизнесе вместе со славой приходит зависть, ненависть, злоба и много чего недостойного. Я любил и буду ее любить, и буду благодарить Бога именно за такую, и именно с такой я могу быть подкаблучником", - рассказал Винник на своем канале в TikTok.

Олег Винник
Олег Винник жена - певец высказался о Таюне / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original
Олег Винник
Олег Винник жена - певец высказался о Таюне / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что популярная украинская певица Roxolana объявила о беременности. Она показала заметно округлившийся животик в свой День рождения.

Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая призналась, как переживает смерть отца - Народного артиста Украины Николая Мозгового. Со дня его ухода прошло 15 лет.

Читайте также:

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Олег Винник новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

02:17Война
Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

01:03Война
Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:16Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

Проблемы возникнут из ниоткуда: трех знаков зодиака ждут трудные времена

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

Переломный момент и новая дорога: 5 знаков зодиака почувствуют перемены 31 июля

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Змеям - удар, Собакам - перемены

Последние новости

02:20

Гороскоп на август 2025 для Раков: назван самый сильный день, когда исполнятся мечты

02:17

"Отвратительные действия": Трамп отреагировал на обстрел Киева и сделал ряд заявлений

01:30

Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом

01:05

Подкаблучник Олег Винник развеял миф о "секретной" жене

01:03

Почему пулемет не поможет: в ВСУ раскрыли, как планируют сбивать реактивные "Шахеды"

США и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - ХараСША и Европа нашли общий язык, Трамп переключит внимание на Китай - Хара
00:16

Сенат США одобрил "солидную" сумму помощи: СМИ раскрыли, сколько может получить Украина

00:05

Гороскоп на август 2025: Стрельцы получат уникальный шанс и дар судьбыВидео

31 июля, четверг
23:59

Давилась и выла: Лорак поразила бесталанным пением мирового хитаВидео

23:48

"Был шокирован": Джастин Тимберлейк раскрыл свой тяжелый диагноз

Реклама
23:40

"Ответ будет соразмерным": МИД Украины сделало серьезное предупреждение Никарагуа

23:24

Сны предупреждают о большем, чем кажется: эксперты растолковали самые популярные

23:15

Гороскоп на август 2025: один знак зодиака ждет супердень в последний месяц лета

22:40

"Ее жизнь оборвалась очень рано": из-за вражеского удара в Киеве погибла полицейскаяФото

22:36

Мать-путинистка юмориста Реввы угрожает раскрыть неприятную правду про него

22:27

Он просто демонстрирует слабость: госсекретарь США высмеял ядерные фантазии Медведева

22:24

На Украину надвигается антициклон: где и когда ждать дождей с грозами

21:41

"Хотят там закрепиться": Зеленский о двух городах, на которые "суют" оккупантыВидео

21:33

Гороскоп на август 2025: Близнецов ждет месяц подарков и приятных сюрпризов

21:24

Утром или вечером: когда лучше всего поливать огород и какой водой

21:20

Что говорил немецкий ученый об Украине и России 200 лет назад - актуально до сих порВидео

Реклама
21:08

Опасность лета: как действовать при укусе клеща и чего категорически нельзя делать

21:04

Почему нельзя копать чеснок и лук, когда в селе умер человек: ответ священникаВидео

20:54

Юрий Никитин и Ольга Горбачева разводятся: кто стал причиной

20:28

"Пусть меня не ищут": куда пропал Николай Гнатюк на самом деле

20:22

Война в Украине может прекратиться: военный указал на неочевидную причину

20:22

Ни один чай из магазина не сравнится: ТОП-8 трав, которые стоит засушить в августе

20:10

Какие были "позывные" у князей Киевской Руси - раскрыт малоизвестный фактВидео

20:05

Почему РФ игнорирует ультиматум Трампа: СМИ объяснили, что стоит за упрямством Путина

20:02

"Это новое лицо": предательницу Ани Лорак не узнали поклонники

19:50

Президент одной из стран расхвалил Путина и признал аннексию РФ территорий Украины

19:40

Таких цен не было даже в прошлом году: какой продукт удивляет своей стоимостью

19:04

"Перформанс" Часового Яра: ВСУ разоблачили новый сценарий врага

18:49

В Украине дешевеет одна из самых дорогих ягод: цены упали на 33% за неделю

18:33

Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Ракам - хорошие новости, Водолеям - решение

18:19

Съедят до последней крошки: невероятная намазка на хлеб из летних овощей

18:16

Имел цели и большое сердце: российская ракета убила 6-летнего каратиста Матвея

18:10

Так выглядит ад: родители художницы по костюмам Леси Патоки пострадали от атаки РФ

18:06

Мирное соглашение к 8 августа: в США объявили о громких планах ТрампаВидео

17:41

"Повенчаю и так": священник сказал, можно ли выходить замуж в черном свадебном платьеВидео

17:38

Риск опасной "сделки" Трампа и Путина по Украине: в Politico раскрыли детали

Реклама
17:36

Красный индикатор с восклицательным знаком: о чем он предупреждает водителей

17:20

РФ уничтожила пол многоэтажки в Краматорске: есть жертвы, много раненыхФото

17:11

Такого курса не было давно: стоимость евро резко обвалилась до новой отметки

16:45

Пролетела девять этажей и выжила: девушка чудом уцелела во время атаки на КиевФотоВидео

16:40

Руководитель госпредприятия обратился к президенту и генпрокурору с просьбой вмешаться в конфликт с рейдерами

16:30

Погода в Украине резко изменится: синоптик назвала дату

16:22

Почему не удается сбивать все ракеты "Искандер-К": Игнат назвал реальную причину

16:13

Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

16:12

Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

16:02

"Террор - все, что Россия умеет": украинские звезды отреагировали на ракетный удар по Киеву

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять