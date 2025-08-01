Подкаблучник Олег Винник развеял миф о "секретной" жене

Винник совершил натужную попытку объяснить, почему никогда не говорит о своей семье.

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Олег Винник жена - певец высказался о Таюне / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

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Почему Олег Винник считает себя подкаблучником

Почему певец скрывает отношения с женой

Олег Винник начал активное развитие карьеры в Украине в 2011 году. С тех пор тайна личной жизни артиста хранилась за семью замками. Нередко предполагалось, что это - пиар-ход, чтобы артист выглядел более привлекательно в глазах его преимущественно женской аудитории.

О том, что он женат, Винник впервые открыто рассказал лишь летом 2023 года. Тогда же он подтвердил давние слухи о браке с Таюне (Таисией Сватко) - его бэк-вокалисткой.

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Несколько недель назад Олег Винник открыл хит-парад нелепых разоблачений, в котором уже успел рассказать, что считает своим домом Германию, а в Украину ездил на заработки, не имея тут внутреннего паспорта уже 25 лет. Теперь же артист признался, что гордо именует себя подкаблучником из глубокой любви к жене, а отношения с ней он скрывал не ради фанаток, а чтобы уберечь семью от прессы.

"Сегодня я хочу развеять самый страшный миф. Олег Винник – подкаблучник. Ахтунг! Это не миф, а правда. И я не стесняюсь этого, а наоборот горжусь, потому что считаю это силой. Не все мужчины могут об этом говорить. Если вы считаете, что подкаблучник – это тот, кто обожает свою женщину, хочет видеть ее счастливой, который кайфует от нее, благодарит Бога именно за такую женщину, которая является моей музой, которая каждую секунду и сердцем, и делом со мной, которая мне дает вот тот чудотворный пендель, тогда да – это я, Олег Винник, подкаблучник. Официально заявляю. Я не скрываю, я ее оберегаю, так как и своих родных, потому что в шоу–бизнесе вместе со славой приходит зависть, ненависть, злоба и много чего недостойного. Я любил и буду ее любить, и буду благодарить Бога именно за такую, и именно с такой я могу быть подкаблучником", - рассказал Винник на своем канале в TikTok.

Олег Винник жена - певец высказался о Таюне / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Олег Винник жена - певец высказался о Таюне / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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