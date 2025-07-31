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Даже 15 лет спустя: Елена Мозговая призналась, как переживает смерть отца

Анна Подгорная
31 июля 2025, 01:52
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Невосполнимой утратой обернулся для украинской культуры уход Николая Мозгового.
Елена Мозговая, Николай Мозговой
Елена Мозговая в годовщину смерти Николая Мозгового заговорила об отце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

  • 30 июля 2010 года умер Николай Мозговой
  • Дочь Народного артиста Украины почтила память о легенде

30 июля исполнилось 15 лет со дня смерти великого украинского артиста Николая Мозгового. Его дочь, музыкальный продюсер Елена Мозговая, трогательно почтила память об отце.

В своем блоге она опубликовала портрет Николая Петровича. Мозговая отметила, что с того трагического момента 15 лет назад не прошло и дня, чтобы она не вспоминала об утрате.

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"Сегодня 15 лет как Ты ушел... в другие миры... Но частичка Тебя навсегда осталась во мне, в моих детях. Ты всегда есть, нет дня, чтобы я не говорила, не спрашивала, не советовалась. Спасибо, что был и остаешься в моей жизни. Спасибо за Любовь", - написала скорбящая Елена.

В комментариях поклонники благодарят музыкального продюсера за сохранение культурного наследия нашей страны, а также делятся своими эмоциями из-за ухода музыканта.

Николай Мозговой
Елена Мозговая в годовщину смерти Николая Мозгового заговорила об отце / instagram.com/olenamozgova1

День смерти отца оказался для Елены Мозговой вдвойне сложным. 30 июля она оказалась в больнице - у нее случился гипертонический криз. Продюсер опубликовала в своем блоге фото с капельницей в руке, и призвала подписчиков поберечь себя.

Мозговая оказалась в больнице
Елена Мозговая оказалась в больнице / Фото Instagram/olenamozgova1

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О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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