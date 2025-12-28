"Были недоработаны": как постройневшая Неля Шовкопляс выступила на "Танцах"

Неля Шовкопляс поразила своей постройневшей фигурой.

Неля Шовкопляс постройнела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Под номером 1 на спецвыпуске "Танцев со звездами" появилась известная ведущая Неля Шовкопляс.

Как стало известно из эфира шоу, она станцевала квикстеп со своим партнером Максом Леоновым.

Оказалось, Шовкопляс похудела на семь килограмм и показала чудесный результат на паркете.

Выступление Нели Шовкопляс / фото: скрин instagram.com, "Танцы со звездами"

Судья шоу Монатик не пожалел комплиментов для ведущей и высоко оценил ее старания.

"Начинать - это всегда так тревожно, всегда такая ответственность. Но лучшего начала не придумаешь! Классный квикстеп, еще чарльстон тебе добавили. Как эта песня Where is my husband разорвала все мировые чарты, вы сейчас разорвали атмосферу на этом танцполе. Это прекрасное начало! Это было хорошо! Я вам благодарен за такое яркое начало!" – сказал Дмитрий.

А вот Дмитрий Дикусар добавил немного критики в свой комментарий.

"Относительно вашего танца... Я хотел бы сказать, что вы выбрали такой квикстеп быстрый. Это достаточно быстрая музыка, даже как для квикстепа, и движения достаточно быстрые. И что я хочу сказать - тебе удалось. Есть несколько движений, конечно, извините, как бальник, должен это увидеть, некоторые движения были недоработаны. Но ты была гармонична в этом танце. Круто, что открыли! Спасибо!" – сказал хореограф.

Пара Нели и Макса получили такие балы: Дмитрий Монатик – 10, Наталья Могилевская – 9, Екатерина Кухар – 8, Дмитрий Дикусар – 8.

Смотрите видео выступления Нели Шовкопляс и Макса Леонова:

Как выступила Неля Шовкопляс / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Отметим, как сообщал Главред, популярная певица TAYANNA вместе с маленькими балеринами открыла спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". В начале эфира артистка показалась в вечернем белом платье под песню All I Want for Christmas Is You.

А также известная певица Оля Цибульская заговорила о второй беременности. В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" Оля отметила, что хочет стать мамой во второй раз. Артистка уже сделала чекап организма, но у нее есть тревожность в связи с войной.

О персоне: Неля Шовкопляс Неля Шовкопляс - украинская телеведущая. Ведущая канала 1+1 Украина, утреннего проекта "Сніданок з 1+1". Ментор благотворительного проекта 1+1 media - "Здійсни мрію", сообщает Википедия.

