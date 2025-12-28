Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Были недоработаны": как постройневшая Неля Шовкопляс выступила на "Танцах"

Элина Чигис
28 декабря 2025, 21:11
69
Неля Шовкопляс поразила своей постройневшей фигурой.
Неля Шовкопляс, Макс Леонов
Неля Шовкопляс постройнела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Вы узнаете:

  • Неля Шовкопляс показала постройневшую фигуру
  • Кто из судей "Танцев" раскритиковал ее

Под номером 1 на спецвыпуске "Танцев со звездами" появилась известная ведущая Неля Шовкопляс.

Как стало известно из эфира шоу, она станцевала квикстеп со своим партнером Максом Леоновым.

видео дня

Оказалось, Шовкопляс похудела на семь килограмм и показала чудесный результат на паркете.

Выступление Нели Шовкопляс
Выступление Нели Шовкопляс / фото: скрин instagram.com, "Танцы со звездами"

Судья шоу Монатик не пожалел комплиментов для ведущей и высоко оценил ее старания.

"Начинать - это всегда так тревожно, всегда такая ответственность. Но лучшего начала не придумаешь! Классный квикстеп, еще чарльстон тебе добавили. Как эта песня Where is my husband разорвала все мировые чарты, вы сейчас разорвали атмосферу на этом танцполе. Это прекрасное начало! Это было хорошо! Я вам благодарен за такое яркое начало!" – сказал Дмитрий.

А вот Дмитрий Дикусар добавил немного критики в свой комментарий.

"Относительно вашего танца... Я хотел бы сказать, что вы выбрали такой квикстеп быстрый. Это достаточно быстрая музыка, даже как для квикстепа, и движения достаточно быстрые. И что я хочу сказать - тебе удалось. Есть несколько движений, конечно, извините, как бальник, должен это увидеть, некоторые движения были недоработаны. Но ты была гармонична в этом танце. Круто, что открыли! Спасибо!" – сказал хореограф.

Пара Нели и Макса получили такие балы: Дмитрий Монатик – 10, Наталья Могилевская – 9, Екатерина Кухар – 8, Дмитрий Дикусар – 8.

Смотрите видео выступления Нели Шовкопляс и Макса Леонова:

Как выступила Неля Шовкопляс
Как выступила Неля Шовкопляс / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, популярная певица TAYANNA вместе с маленькими балеринами открыла спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". В начале эфира артистка показалась в вечернем белом платье под песню All I Want for Christmas Is You.

А также известная певица Оля Цибульская заговорила о второй беременности. В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" Оля отметила, что хочет стать мамой во второй раз. Артистка уже сделала чекап организма, но у нее есть тревожность в связи с войной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс - украинская телеведущая. Ведущая канала 1+1 Украина, утреннего проекта "Сніданок з 1+1". Ментор благотворительного проекта 1+1 media - "Здійсни мрію", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Танцы со звездами новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

21:49Украина
Разговор Путина и Трампа: в Кремле назвали условия окончания войны

Разговор Путина и Трампа: в Кремле назвали условия окончания войны

20:53Украина
Отключения "электрики" в большинстве областей: Укрэнерго о графиках на 29 декабря

Отключения "электрики" в большинстве областей: Укрэнерго о графиках на 29 декабря

20:43Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Последние новости

22:35

"У нее муж хороший": кум Лободы раскрыл секрет певицы

22:25

"Купянск наш — мы уходим": в МО РФ опозорились кадрами "контроля" над городом

21:49

"Дедлайнов не ставлю": Трамп заявил о выгодах для Украины от мирного соглашения

21:48

Екатерина Кухар разнесла выступление Квитковой на "Танцах" - причина

21:34

Опасная ошибка водителей: популярный трюк с дворниками оказался вредным для автоВидео

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
21:30

Показали настоящую страсть: ветеран ВСУ выдала на Танцах со звездами пылкую румбуВидео

21:23

Отключение света в Днепропетровской области на 29 декабря: новый график от ДТЭКФото

21:11

"Были недоработаны": как постройневшая Неля Шовкопляс выступила на "Танцах"

20:53

Разговор Путина и Трампа: в Кремле назвали условия окончания войны

Реклама
20:51

Настоящий фурор: как прошло открытие спецвыпуска "Танцев со звездами"

20:50

Как сделать стекло прозрачным даже в мороз: простой лайфхак, для зимних утренников

20:43

Отключения "электрики" в большинстве областей: Укрэнерго о графиках на 29 декабря

20:40

Гороскоп для Козерогов: чем удивит 2026 год в любви и финансах

19:53

Два контракта для лидера "Динамо": куда может перейти украинский полузащитник

19:53

Ушла из жизни Брижит Бардо: 6 лучших фильмов с актрисой

19:39

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

19:32

Трамп провел "очень хороший" разговор с Путиным перед встречей с ЗеленскимВидео

19:31

РФ нашла слабое место в ПВО Украины: эксперт раскрыл главную опасность

19:18

В Госдуме утверждают, что опасность войны с США миновала: так ли это?мнение

19:15

Не о вере: почему Украина отказалась праздновать Рождество 7 января

Реклама
18:55

"Часть города под контролем врага": в ВСУ рассказали о ситуации на юге

18:45

Какая солярка превратится в "жижу" в мороз: результаты большой проверки АЗС

18:35

Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса, но при условии – FT

18:31

Некоторые моменты выбешивают, но я рад быть в армиимнение

18:23

Десятки россиян "продавили" границу: в ВСУ назвали место прорыва

17:50

"Больно на это смотреть": Дорофеева напугала синяками на теле

17:50

Трамп может перевернуть мирный план: что это значит для Украины — журналист

17:24

"Очень мощный пакет": CNN узнал, какие гарантии безопасности получит Украина

17:22

"Будет беда": майор ВСУ назвал вероятные сроки новой войны РФ с Украиной

17:16

Зарплаты вырастут на 150%: кому правительство повысит выплаты с 1 января

16:28

РФ понесла рекордные потери в боях за Гуляйполе и привлекает новые резервы - спикер

16:25

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

15:37

Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро

15:28

Чуб, шаровары и пояс: что в образе казака было правдой

15:25

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

15:12

Почему 29 декабря нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

14:52

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

Реклама
14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять