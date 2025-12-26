"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

Оля Цибульская уже имеет сына Нестора.

Оля Цибульская рассказала о своих планах / коллаж: Главред, фото: t.me, Оля Цибульская

Оля Цибульская хочет родить дочь

Чего боится артистка

Украинская известная певица Оля Цибульская заговорила о второй беременности.

В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" Оля отметила, что хочет стать мамой во второй раз. Артистка уже сделала чекап организма, но у нее есть тревожность в связи с войной.

"Я хочу в декрет во второй раз, но я боюсь. Боюсь не потому, что мне 40. Я сделала чекап организма, и я готова. Но я действительно боюсь войны. Хочется выносить здорового ребенка. Я преклоняюсь перед всеми женщинами, которые рожают сейчас в это страшное время в Украине", - сказала Цибульская.

Оля Цибульская / фото: t.me, Оля Цибульская

Сначала певица планирует отыграть сольный концерт в Киеве, провести тур по Украине и очень хочет дочь.

"Я себе пообещала, что мы отыграем большой сольный концерт 12 марта, съезжу еще немного в тур, а потом будем просить Бога, чтобы, может, дал Аннушку", - добавила Оля.

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

