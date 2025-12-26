"Аннушку": Оля Цибульская заговорила о своей второй беременности

Вы узнаете:
- Оля Цибульская хочет родить дочь
- Чего боится артистка
Украинская известная певица Оля Цибульская заговорила о второй беременности.
В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" Оля отметила, что хочет стать мамой во второй раз. Артистка уже сделала чекап организма, но у нее есть тревожность в связи с войной.
"Я хочу в декрет во второй раз, но я боюсь. Боюсь не потому, что мне 40. Я сделала чекап организма, и я готова. Но я действительно боюсь войны. Хочется выносить здорового ребенка. Я преклоняюсь перед всеми женщинами, которые рожают сейчас в это страшное время в Украине", - сказала Цибульская.
Сначала певица планирует отыграть сольный концерт в Киеве, провести тур по Украине и очень хочет дочь.
"Я себе пообещала, что мы отыграем большой сольный концерт 12 марта, съезжу еще немного в тур, а потом будем просить Бога, чтобы, может, дал Аннушку", - добавила Оля.
Смотрите видео интервью Оли Цибульской:
О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
