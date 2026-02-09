Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

Вы узнаете:
Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA сделала заявление о том, что хотела бы отдать кубок певцу Laud.
В интервью для "Радіо Промінь" артистка отметила, что болела за Laud, ведь считает его прекрасным исполнителем и думала, что победит он.
"Наверно, мне надо к психотерапевту сходить. То я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я". Первая мысль, с которой я проснулась — Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и может можно как-то передавать кубки", — сказала LELÉKA.
Также она призналась, что действительно хочет подарить кубок конкурса коллеге, но не планирует уступать свое место в участии на Евровидении в Вене.
"На самом деле речь шла о кубке как символе победы, тем самым Виктория хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма", — объяснила представительница артистки.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
