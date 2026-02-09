Укр
"Через боль": Jerry Heil заявила о предательстве на фоне скандалов Нацотбора

Кристина Трохимчук
9 февраля 2026, 13:27
Певица рассказала о личных переживаниях.
Jerry Heil - Национальный отбор 2026
Jerry Heil - Национальный отбор 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Вы узнаете:

  • Jerry Heil сделала личное заявление после финала Национального отбора
  • Что случилось в жизни певицы

Украинская певица Jerry Heil поделилась эмоциями в Telegram после финала Нацотбора на Евровидение-2026. Оказалось, что артистка переживала не только скандалы конкурса, но и личные трудности.

По словам Jerry Heil, во время исполнения песни на Нацотборе она пережила свой личный катарсис, ведь период подготовки к конкурсу дался ей очень нелегко.

"Один из способов прожить катарсис — через боль. На финальных нотах исполнения на Нацотборе я его прожила, потому что больно было все два месяца подготовительного периода. Я все это время спрашиваю себя, имею ли я право на такое персональное отчаяние по причинам, которые по сравнению с болью нашей общей реальности — это сопли на столе. Но мне, как очень чувствительному и уязвимому человеку, не реагировать было тяжело", — призналась артистка.

Jerry Heil скандал
Jerry Heil скандал / фото: instagram.com, Jerry Hail

Также певица намекнула на предательство людей, которые активно поддерживали ее ранее, а затем присоединились к травле. Пережитый опыт заставил исполнительницу пересмотреть свои взгляды на жизнь.

"Я видела лицемерие тех, которые сегодня целуют тебя в десна, а завтра участвуют в массовой травле, почувствовала такое цунами осуждения этой песни и себя рядом с ней. Я не искала справедливости, потому что понимаю, что таким нападением иногда люди просто защищают свои вкусы. И все же мои утопические декорации пошатнулись... Стало совершенно все равно на мнение незнакомых мне людей. Это прекрасное чувство свободы, я, "отличница и хорошая девочка", испытываю впервые. Надеюсь, это не эмоциональное онемение (я чувствовала подобное, когда умер дедушка, у меня есть две песни о нем, вы знаете). И все же, в отличие от эмоционального онемения, эта внутренняя воля, ставшая следствием пережитой боли, чувствуется как невероятная легкость", — рассказала Jerry Heil.

Jerry Heil - Catharticus
Jerry Heil - Catharticus / фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil — Нацотбор на Евровидение-2026

Jerry Heil заняла третье место на Национальном отборе в 2026 году с песней "CATHARTICUS". Во время эфира артистка сделала заявление, что ее номер был снят не так, как хотела ее команда, и важная часть постановки осталась за кадром. Несмотря на свои претензии к организаторам Нацотбора, исполнительница не стала требовать пересмотра результатов.

Jerry Heil
Jerry Heil / инфографика: Главред

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

новости шоу бизнеса Jerry Heil Нацотбор на Евровидение 2026
