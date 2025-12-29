Великолепная четверка: Курникова впервые засветила всех своих детей от Иглесиаса

Анна Курникова и Энрике Иглесиас - родители четвертых малышей.

https://stars.glavred.info/velikolepnaya-chetverka-kurnikova-vpervye-zasvetila-vseh-svoih-detey-ot-iglesiasa-10727831.html Ссылка скопирована

Энрике Иглесиас дети - Анна Курникова показала свежее фото четверых детей от певца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, nstagram.com/annakournikova

Кратко:

У Энрике Иглесиаса четверо детей от Анны Курниковой

Жена певца впервые показала всех своих наследников на одном фото

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова 17 декабря стали родителями в четвертый раз. О беременности экс-спортсменки пара не заявляла официально, однако слухи в прессе стали появляться еще в августе, когда Анну стали замечать папарацци в подозрительно свободных одеждах.

Курникова и Иглесиас хранят имя и пол новорожденного малыша в секрете. Однако это не мешает им делиться с поклонниками своей радостью от того, что их семья стала больше - в социальных сетях они показали милое фото, на котором собрали всех своих четверых детей.

видео дня

Восьмилетние двойняшки Николас и Люси, а также пятилетняя Мэри с удовольствием позируют рядом с кроваткой, в котором лежит младенец. "Свет моего солнца", - подписала снимок Анна Курникова.

Энрике Иглесиас дети - Анна Курникова показала свежее фото четверых детей от певца / фото: instagram.com/annakournikova

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

Читайте также:

О персоне: Энрике Иглесиас Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред