Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

Элина Чигис
19 августа 2025, 11:33
234
Машина очень сильно пострадал.
Наталья Островская
Наталья Островская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Островская

Вы узнаете:

  • Наталья Островская попала в ДТП
  • Как себя чувствует ее дочка

Украинская известная ведущая Наталья Островская попала в ДТП вместе с годовалой дочкой.

На своей странице в Instagram Наталья рассказала, что у ее автомобиль врезался другой и это стало причиной ДТП. Также она подчеркнула, что удар был сильным и задней части ее машины просто нет.

видео дня

В это время в автомобиле была и ее маленькая дочка Агата, что очень напугало ведущую.

"Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочка спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет", - отметила Островская.

Наталья Островская попала в ДТП
Наталья Островская попала в ДТП / фото: скрин instagram.com, Наталья Островская

Наталья поделилась, что виновник ДТП признал свою вину, он нарушил ряд правил: ехал на зимней резине, у него не было страховки, он много маневрировал и не смотрел на дорогу.

"Водитель свою вину признал и очень переживает. Хоть это успокаивает во всей ситуации. Зимняя резина, страховки у него нет. Свидетелями ДТП стали патрульные. Это тоже плюс, они видели, кто виновник. Водитель сзади не смотрел вперед на дорогу, говорит, засмотрелся в сторону, за несколько минут до столкновения много маневрировал, это все видела полиция", - добавила знаменитость.

Наталья Островская попала в ДТП
Наталья Островская попала в ДТП / фото: скрин instagram.com, Наталья Островская

Также она призвала заботиться о безопасности во время вождения авто, особенно, если в салоне есть дети.

"Призываю заботиться о безопасности детей в авто, мы всегда уверены в себе, но не знаем, кто едет сзади. Я всегда этого боялась, особенно, когда везу ребенка. Агата в момент столкновения спала, автокресло было в полулежачем положении, от удара проснулась и сказала: "Ой...", - подытожила Островская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Островская

Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

12:22Украина
Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

12:08Мир
В РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах, - ISW

В РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах, - ISW

11:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Последние новости

12:22

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

12:15

РФ может возобновить войну: названа гарантия безопасности для Украины

12:08

Где может состояться встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали страну

12:03

Необычный завтрак из яиц, от которого все будут в восторге - быстро и вкусноВидео

11:50

После того, как лишилась дома: украинская модель родила от народного депутата

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
11:46

От жаркого солнца до ливней: какой сюрприз готовит погода Украине на этой неделе

11:33

Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

11:26

Как продлить срок службы аккумулятора телефона: простой способ удивит результатомВидео

11:03

В РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах, - ISW

Реклама
10:45

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Драконам - страх, Собакам - семейные проблемы

10:38

Мирные переговоры как инструмент войны против Запада: в чем стратегический план Путина

10:13

Переговоры Трампа с Зеленским и Путиным: в Кремле сделали заявление

10:02

"На него охотятся": какие проблемы у беглеца Олега Винника

09:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 августа (обновляется)

09:31

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

09:16

Мирное соглашение между Украиной и РФ: у Трампа назвали главное условие

08:56

Кто-то даст солдат, кто-то — деньги: Зеленский раскрыл детали поддержки Украины

08:31

"Это тихая вода перед бурей": что задумал Путин на День Независимости 24 августа

08:10

Новые байки о гарантиях безопасности: как Украине не наступить на старые граблимнение

08:08

РФ массированно атаковала Полтавщину, есть "прилеты": названы цели ударов

Реклама
08:02

"Для Украины наступили решающие дни": Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина

07:12

РФ предложила провести двухэтапные переговоры по Украине: Зеленский раскрыл детали

06:45

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: вспыхнул пожар

05:25

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивленыВидео

04:30

Тест на острое зрение: только гений найдет три отличия на изображении

04:02

Когда Путин остановит войну - два варианта, которые могут перевернуть ситуацию

03:35

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

02:48

Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным - Зеленский

02:17

"Путин реально боится": военный раскрыл причины спешки РФ по "мирному соглашению"

02:10

Саммит на троих: эксперт объяснил, как Путин использует Трампа против ЗеленскогоВидео

01:47

Встреча Зеленского и Путина уже готовится - Трамп

01:30

"Полагаю, что будет": звезда "Баффи" раскрыла правду о своем возвращении в сериал

01:09

Украина не отдаст территории и предлагает США масштабное соглашение: итоги встречи

00:52

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:36

"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом домеВидео

00:07

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

18 августа, понедельник
23:16

Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

22:59

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - ТрампВидео

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли в чем истинная причина изменений

Реклама
22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

21:17

"На паузе": СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять