Известная украинская ведущая попала в жуткое ДТП с годовалой дочкой - детали

Машина очень сильно пострадал.

Наталья Островская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Островская

Вы узнаете:

Наталья Островская попала в ДТП

Как себя чувствует ее дочка

Украинская известная ведущая Наталья Островская попала в ДТП вместе с годовалой дочкой.

На своей странице в Instagram Наталья рассказала, что у ее автомобиль врезался другой и это стало причиной ДТП. Также она подчеркнула, что удар был сильным и задней части ее машины просто нет.

В это время в автомобиле была и ее маленькая дочка Агата, что очень напугало ведущую.

"Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочка спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет", - отметила Островская.

Наталья Островская попала в ДТП / фото: скрин instagram.com, Наталья Островская

Наталья поделилась, что виновник ДТП признал свою вину, он нарушил ряд правил: ехал на зимней резине, у него не было страховки, он много маневрировал и не смотрел на дорогу.

"Водитель свою вину признал и очень переживает. Хоть это успокаивает во всей ситуации. Зимняя резина, страховки у него нет. Свидетелями ДТП стали патрульные. Это тоже плюс, они видели, кто виновник. Водитель сзади не смотрел вперед на дорогу, говорит, засмотрелся в сторону, за несколько минут до столкновения много маневрировал, это все видела полиция", - добавила знаменитость.

Наталья Островская попала в ДТП / фото: скрин instagram.com, Наталья Островская

Также она призвала заботиться о безопасности во время вождения авто, особенно, если в салоне есть дети.

"Призываю заботиться о безопасности детей в авто, мы всегда уверены в себе, но не знаем, кто едет сзади. Я всегда этого боялась, особенно, когда везу ребенка. Агата в момент столкновения спала, автокресло было в полулежачем положении, от удара проснулась и сказала: "Ой...", - подытожила Островская.

О персоне: Наталья Островская Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

