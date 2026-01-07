Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Исаак Виджраку рассказал о трудностях Ани Лорак.

https://stars.glavred.info/muzh-ispanec-ani-lorak-publichno-raskryl-pravdu-ob-ih-brake-10730108.html Ссылка скопирована

Исаак Виджраку сделал новое заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Исаак Виджраку прокомментировал отношения с Ани Лорак

Как он к ней относится

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая живет в стране-оккупанте РФ, в прошлом году вышла замуж за испанца Исаака Виджраку.

Как сообщают росСМИ, пара вместе уже два года и Исаак не оставляет Лорак даже во время туров, он везде ездит за ней.

видео дня

"За эти годы я понял, что настоящий успех заключается не в стремлении к большему, а в том, чтобы идти рядом с правильным человеком. Мы ценим его не за то, что он представляет собой внешне в таком материальном мире, как наш, а за то, что он пробуждает внутри нас", — отметил Виджраку.

Ани Лорак и Исаак Виджраку / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Также он заговорил и о трудном периоде в жизни Лорак и как она его пережила.

"Эта замечательная женщина, без сомнения, одна из лучших, которых я когда-либо знал. Вопреки всему, она всегда выбирает любовь. Я видел ее в трудные моменты, когда проще всего было бы сдаться. И все же ее образ жизни остается неизменным: она любит тихо, без шума, без требований, с открытым сердцем. Разделять жизнь с таким человеком — это привилегия. За все это и за бесконечный список твоих лучших качеств я люблю тебя", — добавил испанец.

Исаак Виджраку и Ани Лорак / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

Личная жизнь Ани Лорак

Предательница Украины развелась с первым мужем Муратом Налчаджиоглу в 2019 году, поговаривают, что это случилось из-за позиции певицы. Кстати, Мурат продолжает жить в Украине, развивает здесь бизнес и поддерживает ВСУ.

В 2023 Ани закрутила роман с Виджраку, но сначала скрывала его лицо и лишь намекала, что в ее жизни появился мужчина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, избранник актрисы Наталки Денисенко – бизнесмен Юрий Савранский – рассказал, каким он хочет быть в отношениях, но в Сети нашли скрытый смыл его слов. На своей странице в соцсетях Юрий сделал публикацию, в которой заговорил о том, что будет всегда рядом, будет держать слово, находить время для возлюбленной, давать поддержку, а не контролировать, и делать себя только лучше.

А также Инна Белень рассказала об изменениях в личной жизни. Оказывается, Инна ждет ребенка. Как рассказала блогер в спецвыпуске "Холостяк. Життя після проєкту", она еще не знает родится мальчик или девочка.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред