Ведущая 1+1 Наталья Островская засветила мужа на редком свадебном фото

Популярная ведущая была просто очаровательной невестой.

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Наталья Островская новости - Наталья Островская показала свадебное фото мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская недавно отпраздновала годовщину свадьбы. Кроме того в этот день в ее семье было еще два праздника.

Так в своем блоге в Insagram Островская опубликовала редкое фото с мужем по имени Богдан - свадебный фотопортрет, на котором она позирует в белом платье и фате и с букетом в руках. За ней стоит ее загадочный избранник - ведущая скрывает его лицо.

Однако это не помешало ей обратиться к нему с нежными словами. Оказалось, что в один день семья Островской отмечает годовщину свадьбы и День рождения мужа. В этом году к двум праздникам присоединился третий - 9 месяцев исполнилось дочери Натальи и Богдана Агате.

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"7.08 - особенный день. В нашей семье сегодня тройной праздник. День рождения самого лучшего мужа. Годовщина свадьбы (дату Богдан точно запомнил на всю жизнь). Девять месяцев месяцев Агате. И все в один день. Лучший друг/муж/отец, спасибо за твою поддержку, понимание и Агату! Также за то, что даришь цветы в свой день рождения", - подписала снимок Наталья Островская.

Наталья Островская новости - Наталья Островская показала свадебное фото мужем / instagram.com/nataliostrovska

Кто такая Наталья Островская? Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

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