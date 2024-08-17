Веет 'советчиной': Евгений Клопотенко попал в скандал из-за изменения гимна Киева

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко попал в очередной скандал в социальных сетях.
Повар резко высказался о гимне столицы. Клопотенко заявил, что от песни "Як тебе не любити, Києве мій!" веет "советчиной". Он также предложил заменить гимн столицы какой-то более современной композицией.
"Неожиданный вопрос о песне "Києве мій". Она вроде норм, все ее любят и все такое. Но когда я прибываю на вокзал и слышу ее, то оказываюсь как в каком-то советском фильме. Хочется чего-то нового. У кого тоже так? Есть смысл создать какой-то более современный гимн Киева и предложить "Укрзалізниці", чтобы включали его?" - написал Клопотенко в своем Instagram.видео дня
Единомышленников у повара оказалось немного. Евгения Клопотенко начали критиковать в Сети, мол, песня "Як тебе не любити, Києве мій!" на самом деле замечательная, и не нужно ничего менять и осовременивать. Также кулинару объяснили, что о советчине там речь не идет, ведь композицию наоборот создавали с любовью ко всему украинскому.
Впоследствии Евгений Клопотенко обновил свою публикацию и дописал, что прислушался к мнению пользователей.
"Спасибо за мнение каждого, услышал. Буду менять свое отношение к этой песне", - отметил он.
Напомним, что Евгений Клопотенко удивил архивными фотками из своей юности. Известный кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко удивил армию фанатов своей внешностью в 21 год на архивных фото.
Клопотенко рассказал, что любит есть Елена Зеленская, ведь неоднократно встречался с Первой леди Украины и готовил для нее блюда. Он заявил, что она неразборчива в еде и имеет хороший аппетит.
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