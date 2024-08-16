В Беларуси завели дело на комика, который пошутил про Лукашенко

В Беларуси, как и в России нельзя шутить над самопровозглашенным президентом.

https://stars.glavred.info/v-belarusi-zaveli-delo-na-komika-kotoryy-poshutil-pro-lukashenko-10589141.html Ссылка скопирована

На Комиссаренко завели дело / Коллаж Главред, фото Стархит

На комика Славу Комиссаренко в Беларуси завели уже три уголовных дела и начали против него заочное расследование.

Как сообщает пропагандистский ресурс Стархит, помимо обвинений в клевете президента Александра Лукашенко, ему также инкриминируют "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, или розни" и "Оскорбление Президента Республики Беларусь". Каждая из статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Обвиняемому Комиссаренко В.С. необходимо явиться по адресу: город Минск, улица Короля, 34", — говорится в сообщении ведомства.

видео дня

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Стендап-комик переехал в Москву еще в 2008 году. В России Славе удалось построить успешную карьеру, обзавестись недвижимостью. В 2022-м артист признался, что даже получил российское гражданство. Однако в тот же год ему пришлось срочно покинуть страну из-за проблем с белорусским законом.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее путинист Галкин заявил, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продолжают негативно высказываться о России из-за "меркантильного интереса". По мнению любителя диктатора Путина, которое никто не спрашивал, у супругов за границей банковские счета, которые они не хотят терять.

Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред