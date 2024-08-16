В Беларуси завели дело на комика, который пошутил про Лукашенко

На комика Славу Комиссаренко в Беларуси завели уже три уголовных дела и начали против него заочное расследование.
Как сообщает пропагандистский ресурс Стархит, помимо обвинений в клевете президента Александра Лукашенко, ему также инкриминируют "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, или розни" и "Оскорбление Президента Республики Беларусь". Каждая из статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Обвиняемому Комиссаренко В.С. необходимо явиться по адресу: город Минск, улица Короля, 34", — говорится в сообщении ведомства.
Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?
Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.
Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".
24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".
Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.
Стендап-комик переехал в Москву еще в 2008 году. В России Славе удалось построить успешную карьеру, обзавестись недвижимостью. В 2022-м артист признался, что даже получил российское гражданство. Однако в тот же год ему пришлось срочно покинуть страну из-за проблем с белорусским законом.
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Напомним, ранее путинист Галкин заявил, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продолжают негативно высказываться о России из-за "меркантильного интереса". По мнению любителя диктатора Путина, которое никто не спрашивал, у супругов за границей банковские счета, которые они не хотят терять.
Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
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