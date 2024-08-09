"Отрабатывают": россияне жестко атакуют Максим Галкина

Максим Галкин проиллюстрировал, как на его странице "промышляют" российские боты.

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Максим Галкин разоблачил российских ботов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин, который выступает против террористического вторжения РФ в Украину и поддерживает украинцев, показал, как жители страны-оккупанта мстят ему.

На своей странице в соцсетях артист объяснил, как работает российская пропагандистская машина. Оказывается, россияне наняли ботов, которые пишут под постами шоумена неприятные комментарии.

"Яркий пример ботов, когда два фейковых аккаунта отрабатывают одну и ту же ерунду", — написал юморист.

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Галкин показал, что творится в соцсетях / фото: скрин instagram.com/maxgalkinru/

Особо россияне не напрягаются, а просто повторяют одни и те же слова, наверное, из пропагандистской методички.

Максима Галкина атакуют боты / фото: скрин instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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