"Отрабатывают": россияне жестко атакуют Максим Галкина

Российский юморист Максим Галкин, который выступает против террористического вторжения РФ в Украину и поддерживает украинцев, показал, как жители страны-оккупанта мстят ему.
На своей странице в соцсетях артист объяснил, как работает российская пропагандистская машина. Оказывается, россияне наняли ботов, которые пишут под постами шоумена неприятные комментарии.
"Яркий пример ботов, когда два фейковых аккаунта отрабатывают одну и ту же ерунду", — написал юморист.
Особо россияне не напрягаются, а просто повторяют одни и те же слова, наверное, из пропагандистской методички.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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