"Перемирия не жду": Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой

Максим Галкин намекнул, как Пугачева относится к своим врагам.

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Максим Галкин удивил новым признанием об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин удивил своим заявлением, приоткрыв, как его супруга Алла Пугачева переживает достаточно сложный период в жизни. Отметим, артисты публично осуждают кровавое вторжение РФ в Украину и уехали жить в Израиль.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал ролик исполнения песни его жены, которая была написана много лет назад.

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"Тридцать два года назад Алла написала эту музыку и слова и спела эту песню, а как актуально звучит", – написал Галкин.

"Ждете шоу, где уже я вовсе не нужна.

Я нужна вам, но боитесь вы признаться в том,

Что без силы вы моей совсем не то, не то, не то.

Кто был никем, тот стал вдруг всем,

Как семью восемь – сорок семь,

А все чего-то ждут и улыбаются уже.

Ничего я не хочу ни от кого уже.

Все чего-то от меня хотят уже.

Перемирия не жду я от врагов уже.

Перья в разные стороны – и так летят уже.

Ничего я не хочу уже", – поется в песне.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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