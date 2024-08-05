"Перемирия не жду": Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой

Российский юморист Максим Галкин удивил своим заявлением, приоткрыв, как его супруга Алла Пугачева переживает достаточно сложный период в жизни. Отметим, артисты публично осуждают кровавое вторжение РФ в Украину и уехали жить в Израиль.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал ролик исполнения песни его жены, которая была написана много лет назад.
"Тридцать два года назад Алла написала эту музыку и слова и спела эту песню, а как актуально звучит", – написал Галкин.
"Ждете шоу, где уже я вовсе не нужна.
Я нужна вам, но боитесь вы признаться в том,
Что без силы вы моей совсем не то, не то, не то.
Кто был никем, тот стал вдруг всем,
Как семью восемь – сорок семь,
А все чего-то ждут и улыбаются уже.
Ничего я не хочу ни от кого уже.
Все чего-то от меня хотят уже.
Перемирия не жду я от врагов уже.
Перья в разные стороны – и так летят уже.
Ничего я не хочу уже", – поется в песне.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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