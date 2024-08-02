Поддержал украинизацию: Максим Галкин публично вступил в перепалку с украинским продюсером

Максим Галкин показал свое отношение на счет украинизации улиц в Одессе.

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Максим Галкин ответил Александру Роднянскому/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/, instagram.com/alexander.rodnyansky/

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, вступил в перепалку с украинским продюсером Александром Роднянским.

На своей странице в Instagram Роднянский написал пост, в котором выразил недоумение по поводу желания местных властей переименовать улицы Одессы с названиями российских деятелей.

"Напомню азбучные истины. Одесса всемирно известна благодаря своим уроженцам – выдающимся писателям и знаменитым книгам о городе. Не надо обманываться – это борьба не с агрессором, а с культурой. Собственной культурой. Потому что уникальная одесская литература, одесское кино – это неотъемлемая часть многонациональной культуры Украины. Может, не стоит раскалывать украинское общество? Не стоит сталкивать людей? Может имеет смысл прекратить языковые и культурные дискуссии и обьединиться для борьбы с агрессором?", – написал продюсер.

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Галкин же, который провел свое детство в Одессе, написал в комментариях к посту, что не стоит быть таким категоричным и поддержал украинизацию улиц.

"Уважаемый Александр, не переживайте, Одесса сама решит. Думаю, Вы прекрасно знаете, что культура от переименования улиц не умирает. Культура зависит от семьи, образования, а выбор писателя, поэта зависит от звучания времени. От того, что сердце просит. Сердце украинцев просит сейчас скорее поэзию прекрасной Лины Костенко, чем мною любимого Пушкина. И мне Лина Костенко сейчас тоже ближе. Как бы ни называлась улица Пушкина в Одессе, она состоит из другого: из фасадов и платанов, из сухого летнего воздуха и счастливых людей – я её такой помню. Если украинцы хотят размежевания с культурой империи и выстраивания собственных национальных ориентиров, это их право. Ни Пушкина, ни улицу, ни украинцев я из-за этого меньше любить не стану", – отметил юморист.

Роднянский в ответ написал, что не согласен с ним и добавил, что не хочет "дарить России выдающихся писателей, кинематографистов и поэтов, чьи имена неразрывно связаны с Одессой".

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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