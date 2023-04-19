Он больной: Роднянский охарактеризовал Корчевникова

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Роднянский "создал" Корчевникова / Детектор Медиа

Украинский продюсер Александр Роднянский, который создал российский сериал "Кадетство" и прославил ярого путиниста, фашиста Бориса Корчевникова, рассказал, что он думает по поводу него.

В своем интервью изданию "Главком", известный продюсер заявил, что Корчевников просто болен.

"Борис Корчевников – больной человек. Я видел несколько отрывков из выпусков новостей, это уже ненормально. А с другой стороны, почему мы должны на это смотреть и зачем вообще на это обращать внимание?" - удивляется продюсер.

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По его словам, и сам Корчевников и телеканал, на котором он работает (Спас - авт.) - это уже давно какой-то такой отстойник и надо о нем забыть. "Я не могу найти ответа на вопрос, а что же произошло с Корчевниковым или другими. Есть определенные социально-политические условия. Люди становятся заложниками ситуации и попадают под влияние пропаганды", - добавляет он.

По словам Роднянского, он сам все время удивляется тому, как это могло произойти. "Если вы думали, что у меня есть ответ на ваш вопрос, то я вас разочарую. Его у меня нет. Когда-то я думал, что большинство людей в России, с которыми был знаком, вполне нормальны. Потом смотришь, как кто-то из этих людей зигует и так уже не думаешь… В конце концов, это и их личный выбор тоже. За него придется отвечать", - говорит он.

Напомним, ранее

Украинский кинопродюсер, который работал в России, но с начала военного вторжения закрыл все свои проекты там, высказался относительно своего возвращения в россию пропанагдистки Ксении Собчак, которая сбежала из России в Литву.

По его словам, сам продюсер не разделяет злорадства по отношению к Собчак. "И не потому, что мы очень давно и близко знакомы. Мне грустно, что уничтожают последний островок настоящей медийной жизни. "Осторожно, новости" Собчак я смотрел. Это был заметный проект, источник многих эксклюзивных новостей. Сама Ксения делала достойные журналистские работы", - говорит он.