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Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями

Элина Чигис
3 апреля 2024, 11:41
Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, в этот раз он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
Максим Галкин, Алла Пугачева, Лиза, Гарри
Максим Галкин показала новое видео сына Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Сын звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые публично выступают против террористического вторжения РФ в Украину и уехали жить в Израиль из страны-оккупанта, Гарри необыкновенно способный и старательный мальчик.

На своей странице в соцсетях Максим Галкин показал, как 11-летний Гарри смоделировал из игральных карт сложную фигуру. По его словам, у него ушло больше часа на то, чтобы выстроить элементы под нужным углом и на правильном расстоянии друг от друга.

видео дня

Алла Пугачева была в восторге и эмоционально прокомментировала роботу сына:

"Ой, красота какая! Браво!"

Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Дети Пугачевой и Галкина - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева показалась на вечеринке вместе с детьми Гарри и Лизой. Пугачева появилась в черней шляпе и черном одеянии, а ее дети были одеты во все светлое.

А также российские "инстамамки" устроили охоту на детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые не смогли мириться с действиями террористической России по отношению к Украине, и выехали на постоянное жительство в Израиль.

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