Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями

Сын звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые публично выступают против террористического вторжения РФ в Украину и уехали жить в Израиль из страны-оккупанта, Гарри необыкновенно способный и старательный мальчик.
На своей странице в соцсетях Максим Галкин показал, как 11-летний Гарри смоделировал из игральных карт сложную фигуру. По его словам, у него ушло больше часа на то, чтобы выстроить элементы под нужным углом и на правильном расстоянии друг от друга.
Алла Пугачева была в восторге и эмоционально прокомментировала роботу сына:
"Ой, красота какая! Браво!"
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Дети Пугачевой и Галкина - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева показалась на вечеринке вместе с детьми Гарри и Лизой. Пугачева появилась в черней шляпе и черном одеянии, а ее дети были одеты во все светлое.
А также российские "инстамамки" устроили охоту на детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые не смогли мириться с действиями террористической России по отношению к Украине, и выехали на постоянное жительство в Израиль.
Вас также может заинтересовать:
- Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой
- "Пусть подавятся": Галкин жестко потролил россиян
- "Мой пламенный привет": Максим Галкин показался в студии пропагандистского "Первого канала"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред