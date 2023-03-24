Российские мамочки охотятся за детьми Пугачевой в Израиле

Представителям страны-агрессора не дает покоя Алла Пугачева, которая не поддержала террористический режим.

Алла Пугачева, Гарри и Лиза Галкины / скриншот

Российские "инстамамки" устроили охоту на детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые не смогли мириться с действиями террористической России по отношению к Украине, и выехали на постоянное жительство в Израиль.

В частности, как написала пропагандистская газета "Комсомольская правда", российские мамаши буквально ведут собственное расследование о том, куда же ходят на учебу Лиза и Гарри. Так, любопытным варварам удалось выяснить, что двойняшки учатся в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля. Она находится хоть и в другом городе, но всего в 20 минутах езды от дома Пугачевой.

"Это американская интернациональная школа, по окончании которой дети получают диплом, позволяющий поступать в высшие учебные заведения США и Европы. Обучение в школе проходит на английском языке, с изучением иврита. Это может быть правдой: и в гимназии Гарик и Лиза учили английский; и с репетиторами из Канады онлайн в Подмосковье дети Пугачевой учили английский язык", - сообщает издание.

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Издание также добавляет, что год обучения в такой школе составляет 96 000 шекелей (около 1 млн гривен). Продолжают или нет учится в российской школе дети Пугачевой – неизвестно.

Напомним, ранее главная звезда российской эстрады Алла Пугачева, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину и выехала из РФ, побывала на концерте Валерия Меладзе, который также поддержал Украину.

Пугачева написала пост, где рассказала о концерте певца. Она это сделала в ответ на очередной вброс российских пропагандистов о том, что на концерты Меладзе никто не ходит и он едва ли собирает половину зала.

"Должна огорчить врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле.Это был праздник! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры - прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, Вера, Надежда и Любовь!" - написала Пугачева.