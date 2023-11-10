Шикарная Пугачева появилась на вечеринке со своими взрослыми детьми

Пугачева и Галкин появились на семейном мероприятии на Кипре.

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Алла Пугачева, Максим Галкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева, которая не поддержала военное вторжение России в Украину и выступила против войны, появилась на праздновании для рождения крестницы Пугачевой - Алины Галкиной, которая также является родной племянницей Максима Галкина.

Пропагандистские СМИ сообщили, что празднование прошло на Кипре, где собрались только самые близкие: Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми, а также брат артиста Дмитрий Галкин со своей семьей.

Пугачева появилась в черней шляпе и черном одеянии. Между тем, ее дети были одеты во все светлое. Сын Гарри сидел рядом с мамой, а дочка Лиза - рядом с папой.

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Все семейство выглядело довольным и счастливым.

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото 7dn.ru

Напомним, ранее звукорежиссер Игорь Лалетин, с которым Пугачева сотрудничала многие годы рассказал, зачем Пугачева приезжала в террористическую Россию. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать "три песенки для внутреннего пользования".

Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.

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