Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой

Уже прошло немало лет и мало кто вспомнит Примадонну именно такой.

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Алла Пугачева до пластики - Максим Галкин показал архивное видео с Примадонной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/alla_orfey

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с начала двухтысячных. Вокруг их пары ходит немало неприятных слухов, однако одно остается вне подозрений: им удалось создать крепкую семью, которая ценит каждый момент, проведенный вместе.

Комик в своем блоге в Instagram часто делится фото и видео с женой и детьми. Особенно поклонникам по душе ролики, где 10-летние близнецы Лиза и Гарри еще совсем малыши.

Так недавно юморист-иноагент показал, как в 2015 году, когда детям было чуть больше года, он вместе с Пугачевой отвез их в зоопарк Тель-Авива. В автомобиле родители болтают с детишками, и Примадонна в кадре счастливо улыбается.

видео дня

Стоит отметить, что Алла Пугачева формата 2015 года сильно отличается от той, к которой фанаты привыкли сегодня. В кадре мужа артистка выглядит слегка растрепанной, со свежим загаром и легким макияжем.

Смотрите видео из семейного архива Пугачевой и Галкина:

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости по теме:

Ранее муж Примадонны, комик Максим Галкин, показал романтичное фото артистки с необычного ракурса. Пугачева не видела, что ее снимают, из-за чего кадр получился очень живым и естественным.

Другим снимком Аллы Борисовны поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. Он снялся с певицей в Киеве в стильных ретро-луках, достойных обложки модного глянца.

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