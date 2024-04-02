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"Мой пламенный привет": Максим Галкин показался в студии пропагандистского "Первого канала"

Элина Чигис
2 апреля 2024, 13:33
Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале".
Максим Галкин
Максим Галкин показал архивные кадры с росТВ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Шоумен Максим Галкин, который публично осуждает и жестко критикует незаконное вторжение РФ в Украину и признан в стране-террористе иноагентом, поностальгировал по программе "Лучше всех!".

В день рождения пропагандистского "Первого канала" на своей странице в соцсетях Галкин вспомнил о своей работе на программе об одаренных детях.

видео дня

"С удовольствием пересматриваю фрагменты… Спасибо всем, кто создавал эту программу: от креативного продюсера Нины и авторов с редакторами до каждого техника, работавшего с экранами, звуком. Равнодушных не было. Всем причастным мой пламенный привет", - написал Галкин под видео.

Отметим, после того, как Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул страну-оккупанта и уехал жить в Израиль, где часто выступает с критикой диктаторской власти Кремля, ведущему программы "Лучше всех!" нашли замену. А заменой стала Жанна Бадоева – украинка, которая осталась жить и работать в России даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Добавим, на днях Максим Галкин отреагировал на теракт в "Крокус Сити Холле". Он опубликовал фото пылающего здания, которое стало сценой преступления в стране-оккупанте, со словами сочувствия пострадавшим, погибшим и их семьям.

А также Максима Галкина начали проверять по поводу высказываний юмориста на соответствие новому закону террористической РФ о фейках против Вооруженных сил России.

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