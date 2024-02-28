Генпрокуратура РФ снова "взялась" за Галкина: что произошло

Максима Галкина начали проверять по поводу высказываний юмориста на соответствие новому закону террористической РФ о фейках против Вооруженных сил страны на болотах России.
Артист, которого признали в стране-оккупанте иноагентом, не дает покоя властям. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже обратился в Генпрокуратуру, сообщают росСМИ.
"Уехавший за границу юморист буквально весь свой контент строит на дискредитации российской армии и СВО. В своих выступлениях Галкин раз за разом обвиняет наши войска в преступлениях в Украине, даже в тех, которые уже давно разоблачили как фейки", — заныли в РФ.
Отметим, если Генпрокуратура найдет нарушения в текстах юмориста, а он не жалеет острых шуток в сторону РФ, которая начала кровавое вторжение в Украину, то роскошный замок Галкина и Пугачевой могут изьять.
Сейчас поместье в поселке Грязь, которое оценивают в 10 890 000 у.е. оформлено на Максима.
Ранее Следственный комитет террористической России уже проверял Галкина, но "отказался возбуждать уголовное дело в отношении семейной пары после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя для этого оснований".
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Напомним, во время концерта Андрея Макаревича Галкин выпил и начал шутить о Киркорове, чем чуть не сорвал концерт друга.
А также ведущий Алексей Суханов выступил против "хороших русских". Он заявил, что даже если эти россияне помогают Украине и выражают свою поддержку, они остаются чужими для украинцев.
Читайте больше о Галкине:
- Пугачева не в России: Галкин поделился свежим фото
- "Моральные уроды": путинист-исполнитель роли Шерлока Холмса резко наехал на Пугачеву с Галкиным
- Держатся за руки: Пугачеву и Галкина "поймали" на улицах Лиссабона