Замок звездной семьи Галкина и Пугачевой в Подмосковье могут конфисковать, проверка уже началась.

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Генпрокуратура РФ начала проверку Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максима Галкина начали проверять по поводу высказываний юмориста на соответствие новому закону террористической РФ о фейках против Вооруженных сил страны на болотах России.

Артист, которого признали в стране-оккупанте иноагентом, не дает покоя властям. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже обратился в Генпрокуратуру, сообщают росСМИ.

"Уехавший за границу юморист буквально весь свой контент строит на дискредитации российской армии и СВО. В своих выступлениях Галкин раз за разом обвиняет наши войска в преступлениях в Украине, даже в тех, которые уже давно разоблачили как фейки", — заныли в РФ.

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Отметим, если Генпрокуратура найдет нарушения в текстах юмориста, а он не жалеет острых шуток в сторону РФ, которая начала кровавое вторжение в Украину, то роскошный замок Галкина и Пугачевой могут изьять.

Сейчас поместье в поселке Грязь, которое оценивают в 10 890 000 у.е. оформлено на Максима.

Ранее Следственный комитет террористической России уже проверял Галкина, но "отказался возбуждать уголовное дело в отношении семейной пары после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя для этого оснований".

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Напомним, во время концерта Андрея Макаревича Галкин выпил и начал шутить о Киркорове, чем чуть не сорвал концерт друга.

А также ведущий Алексей Суханов выступил против "хороших русских". Он заявил, что даже если эти россияне помогают Украине и выражают свою поддержку, они остаются чужими для украинцев.

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